Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова

Лай Цінде – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат

На Тайвані закрились виборчі дільниці. Відповідно до попереднього підрахунку, із 40,1% лідирує прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Про це повідомляє Bloomberg.

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Станом на, 14:31, звіти подали 99% виборчих дільниць острова.

Під час президентських перегонів виборці обирали між нинішнім віцепрезидентом Лаєм Цінде з правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП); мером міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан та лідером молодої Тайванської народної партії Ке Веньчже.

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«На додаток до вибору нового президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом. ДПП утримує більшість в однопалатному законодавчому органі відтоді, як Цай Інвень вперше здобула перемогу на президентських виборах у 2016 році», – пояснює видання.

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

Лай Цінде – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Він заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю. Цінде має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.