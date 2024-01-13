Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова
Лай Цінде – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат
На Тайвані закрились виборчі дільниці. Відповідно до попереднього підрахунку, із 40,1% лідирує прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Про це повідомляє Bloomberg.
Станом на, 14:31, звіти подали 99% виборчих дільниць острова.
Під час президентських перегонів виборці обирали між нинішнім віцепрезидентом Лаєм Цінде з правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП); мером міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан та лідером молодої Тайванської народної партії Ке Веньчже.
«На додаток до вибору нового президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом. ДПП утримує більшість в однопалатному законодавчому органі відтоді, як Цай Інвень вперше здобула перемогу на президентських виборах у 2016 році», – пояснює видання.
На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.
Лай Цінде – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Він заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю. Цінде має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації.
11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.
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