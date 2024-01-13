Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова
Цінде має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації
фото з відкритих джерел

Лай Цінде – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат

На Тайвані закрились виборчі дільниці. Відповідно до попереднього підрахунку, із 40,1% лідирує прозахідний кандидат Лай Цінде з керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП). Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на, 14:31, звіти подали 99% виборчих дільниць острова.

Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова фото 1

Під час президентських перегонів виборці обирали між нинішнім віцепрезидентом Лаєм Цінде з правлячої Демократичної прогресивної партії (ДПП); мером міста Нью-Тайбей Хоу Юї з партії Гоміньдан та лідером молодої Тайванської народної партії Ке Веньчже.

«На додаток до вибору нового президента, виборці визначатимуть новий склад законодавчого органу, обираючи своїх місцевих депутатів, а також законодавців загалом. ДПП утримує більшість в однопалатному законодавчому органі відтоді, як Цай Інвень вперше здобула перемогу на президентських виборах у 2016 році», – пояснює видання.

На думку багатьох експертів, вибори на Тайвані мають серйозне геополітичне значення. Місцева влада не приховує занепокоєння через те, що Китай може втрутитися у проведення волевиявлення. Зокрема Китай напередодні голосування почав запускати повітряні кулі над островом.

Лай Цінде – найбільш дратівливий для влади в Пекіні кандидат. Він заявив, що прихильний до захисту Тайваню від загроз і залякування з боку материкового Китаю. Цінде має намір зберегти для острова «status-quo» та використовувати діалог замість конфронтації.

11 січня США дали чіткий сигнал Китаю, що виступають проти будь-якого зовнішнього втручання чи впливу майбутні президентські і парламентські вибори на Тайвані.

Теги: вибори місцева влада Китай партії влада повітряні кулі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тайвань виділив $1 млн для українських біженців у Польщі
Тайвань виділив $1 млн для українських біженців у Польщі
24 грудня, 2023, 01:20
Тайвань засудив агресію Росії проти України та приєднався до інших західних санкцій проти неї
Тайвань посилив санкції проти Росії та Білорусі
26 грудня, 2023, 17:51
За рахунок того, що Росія знекровлюється у війні з Украиною, безпека Японії посилюється
Посол: Японія і Тайвань дуже уважно вивчають війну Росії проти України
7 сiчня, 20:00

Політика

Зеленський виступить у Давосі зі спеціальною промовою: подробиці
Зеленський виступить у Давосі зі спеціальною промовою: подробиці
Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова
Китаю не сподобається: у виборах президента Тайваню переміг прихильник незалежності острова
Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують
Лідери Чехії розкрили, який мирний план щодо України підтримують
Оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї
Оборонна індустрія Болгарії перейшла на цілодобове виробництво зброї
На Тайвані проходять вибори президента й парламенту
На Тайвані проходять вибори президента й парламенту
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені – ЗМІ
США завдали нових ударів по хуситах у Ємені – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
19K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
13K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
13K
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
13K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua