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Разом з дружиною подолав усі вершини Карпат. Згадаймо Максима Чомоляка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Разом з дружиною подолав усі вершини Карпат. Згадаймо Максима Чомоляка
Загинув Максим 9 листопада 2022 року біля села Бологівка Куп'янського району Харківщини
колаж: glavcom.ua

Під час повномасштабного вторгнення Максим без вагань змінив фах та став військовослужбовцем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Максима Чомоляка. 

Солдат Максим Чомоляк загинув 9 листопада 2022 року біля села Бологівка Куп'янського району Харківщини. Він отримав смертельні поранення внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні, закладеній на шляху до взводного опорного пункту. Герою було 36 років.

Максим Чомоляк народився 8 березня 1986 року в сім’ї педагогів у селі Руські Комарівці Закарпатської області. Навчався у місцевій школі. Потім закінчив біологічний факультет Ужгородського національного університету. Працював провідним фахівцем у Закарпатському територіальному центрі карантину рослин, обласній фітосанітарній лабораторії.

За словами близьких, чоловік був серйозним, розумним, вдумливим, чудовим фахівцем та надзвичайно доброю і справедливою людиною, щирим, розважливим, справжнім патріотом України.

Дуже любив природу і дітей, особливо – свою племінницю Олександру, доньку молодшого брата. Максим захоплювався туризмом.

Максим Чомоляк під час підйому на чергову гірську вершину
Максим Чомоляк під час підйому на чергову гірську вершину
фото: Максим Чомоляк, Facebook

Разом із дружиною подолали всі вершини і полонини Карпат. Займався спортом, тому здобув другу вищу освіту на факультеті здоров’я та фізичного виховання УжНУ. Проєктував і розробляв спортивні тренажери. Його мрією було відкрити власний тренажерний зал.

Навіть на війні він знаходив час для тренувань не лише для себе, а й залучав до цього і своїх побратимів.

Максим Чомоляк
Максим Чомоляк
фото з відкритих джерел

Під час повномасштабного вторгнення Максим без вагань змінив фах та став військовослужбовцем. Долучився до лав добровольців і служив у 101-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. Обіймав посаду стрільця стрілецької роти 68-го окремого батальйону територіальної оборони Закарпаття.  

Загинув Максим 9 листопада 2022 року біля села Бологівка Куп'янського району Харківщини. Він отримав смертельні поранення внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні, закладеній на шляху до взводного опорного пункту. 

Чин похорону відбувся у селі Руські Комарівці. Віддати шану Максиму Чомоляку зібралися сотні односельців – рідні, друзі, близькі та побратими воїна. Поховали захисника на кладовищі рідного села з військовими почестями.

Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах ЗСУ від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах ЗСУ від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
фото: zakarpattya.net.ua

«Максим був порядним та дисциплінованим побратимом. Мав позитивну харизму, щиро переймався справами взводу та допомагав усім. Вирізнявся відповідальністю. Було надзвичайно боляче дізнатися про смерть Максима. День його загибелі припав на наступний ранок після повернення з першої відпустки до своїх рідних. Пам'ятаємо та шануємо довіку», – розповів його побратим Павло Величко.

«Максим був світлим хлопцем, добряком зі щирим серцем. Він дуже поважав своїх побратимів та у жодному разі не хотів нікого з них підвести. Ми запам'ятаємо його позитивну харизму та енергію назавжди. Зі смертю Максима Україна втратила гідну людину, що любила світ та віддала з любові до людей найцінніше», – додав побратим Владислав Туряниця.

У Максима залишилися батьки, молодший брат, дружина, а також інші рідні, друзі та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці

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