Театр у Молдові готує виставу-реквієм про трагедію в Бучі

Молдовський режисер зазначив, що для культурної спільноти важливо бути солідарними з Україною

Національний театр імені Міхая Емінеску у Молдові готує театральну постановку – реквієм присвячений трагічним подіям у Бучі. Про це в інтерв’ю виданню «Главком» розповів директор та режисер театру Петру Хадирке (Petru Hadârcă).

«Ми готуємо зараз на 9 травня спектакль про війну й ми готуємо реквієм про Україну, про події в Бучі. Це буде поетичний спектакль», – розповів режисер.

Молдовський режисер зазначив, що для культурної спільноти важливо бути солідарними з Україною й робити все можливе, щоб зберегти історичну пам’ять й не допустити повторення трагедій у майбутньому.

«Готуємо на День Європи тому, що це дуже важливий момент… У такі дні ми намагаємося бути поряд з Україною. Те, як Україна захищається, як дає відсіч – це важливо не тільки для вас, але й для нас», – додав Хадирке.

Повне інтерв’ю читайте на сайті «Главком» незабаром.

Нагадаємо, звірства, які коїли російські окупанти в Бучі стали відомі після звільнення Київщини. У містечку були виявлені сотні вбитих мирних жителів. Деякі тіла мали ознаки катувань, людей вбивали із зав’язаними руками.