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    Театр у Молдові готує виставу-реквієм про трагедію в Бучі

    Національний театр імені Міхая Емінеску у Молдові - Театр у Молдові готує виставу-реквієм про трагедію в Бучі
    Національний театр імені Міхая Емінеску у Молдові
    фото з відкритих джерел

    Молдовський режисер зазначив, що для культурної спільноти важливо бути солідарними з Україною

    Національний театр імені Міхая Емінеску у Молдові готує театральну постановку – реквієм присвячений трагічним подіям у Бучі. Про це в інтерв’ю виданню «Главком» розповів директор та режисер театру Петру Хадирке (Petru Hadârcă).

    «Ми готуємо зараз на 9 травня спектакль про війну й ми готуємо реквієм про Україну, про події в Бучі. Це буде поетичний спектакль», розповів режисер.

    Молдовський режисер зазначив, що для культурної спільноти важливо бути солідарними з Україною й робити все можливе, щоб зберегти історичну пам’ять й не допустити повторення трагедій у майбутньому.

    «Готуємо на День Європи тому, що це дуже важливий момент… У такі дні ми намагаємося бути поряд з Україною. Те, як Україна захищається, як дає відсіч – це важливо не тільки для вас, але й для нас», додав Хадирке.

    Повне інтерв’ю читайте на сайті «Главком» незабаром.

    Нагадаємо, звірства, які коїли російські окупанти в Бучі стали відомі після звільнення Київщини. У містечку були виявлені сотні вбитих мирних жителів. Деякі тіла мали ознаки катувань, людей вбивали із зав’язаними руками.

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    Теги: росія окупанти Молдова війна театр Україна окупація #stoprussia
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    Театр у Молдові готує виставу-реквієм про трагедію в Бучі