Театр уже не буде таким, як колись. Фото глядацької зали, яка відкривається після карантину, шокували публіку



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Через пандемію театр не працював понад 2 місяці

У Берліні відкривається один із найвідоміших театрів світу

У столиці Німеччини готуються до відкриття Berliner Ensemble – одного з найвідоміших театрів у країні. Про це йдеться в репортажі телеканалу 112.ua.

Зазначають, що подивитися виставу можна буде вже за місяць. На вході планують встановити санітайзери, будуть вимірювати і температуру. Через пандемію театр не працював понад 2 місяці.

Щоб не допустити поширення коронавірусу, директор театру вирішив прибрати частину стільців із зали. На його думку, так глядачі зможуть бути на безпечній дистанції один від одного.

«Такі відстані між стільцями дозволяють виділити кожну людину як особливу. Глядач буде відчувати, що вистава присвячена лише йому, а не всьому залу. До того ж у кожного буде фантастичний вид на сцену», – вважає Олівер Різ, директор театру.

Berliner Ensemble – драматичний театр, заснований в 1949 році, один із найзнаменитіших театрів Німеччини, який здобув всесвітню популярність завдяки постановкам п'єс свого засновника – Бертольта Брехта, ставши практичним втіленням його теорії «епічного театру». Театр розташований у центрі Берліна. Основа репертуара театру – п'єси Б. Брехта, ставлять і класику: Шекспір, Лессінг, Гете.

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