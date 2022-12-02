Скандал довкола «Дождя»: Керівництво телеканалу ухвалило рішення

Телеканал припинив співпрацю з телеведучим

Керівництво російського опозиційного телеканалу «Дождь», який веде мовлення із Латвії, звільнило телеведучого Олексія Коростельова після скандалу, який розгорівся через висловлювання журналіста. Зокрема ведучий розповів про допомогу російській армії, назвавши її «нашою». Про це повідомила керівниця інформслужби в ефірі телеканалу.

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«Ми вирішили припинити співпрацю з Олексієм Коростельовим відсьогодні. Це дуже складне рішення для нас, але керівництво «Дождя» вважає його єдиним вірним і можливим», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

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Згодом міністр оборони Латвії написав, що телеканал варто видворити із країни. «Я вважаю, що «Дождь» «повинен їхати працювати в Росію. Потрібно анулювати його вид на проживання. Чаша терпіння переповнена», – написав Артіс Пабрікс.

Як раніше повідомлялося, головний редактор каналу «Дождь» Тихон Дзядко покинув Росію через погрози.