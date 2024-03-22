Рада Федерації звинуватила Україну в теракті в Москві – російські ЗМІ

Російський політик заявив, що необхідно посилити заходи безпеки у місцях масового скупчення людей, запровадити огляд на метро у транспорті в Росії

Перший заступник голови Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Росії назвав теракт у Москві «диверсією з боку України»

Відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус сіті Хол» у Москві, внаслідок якого, за даними ФСБ РФ, загинули щонайменше 40 людей, несе Україна, заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Бондарєв.

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«Це теракт та диверсія з боку України. Терористам немає прощення. Їх треба усувати дома», – написав Бондарєв у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що необхідно посилити заходи безпеки у місцях масового скупчення людей, запровадити огляд на метро у транспорті.

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Заступник голови Комітету з безпеки та протидії корупції Анатолій Виборний у розмові з російським ЗМІ «Дума ТБ» заявив, що «не виключає закордонний слід» у тому, що сталося.

«Такі акти ретельно плануються. Я не відкидаю, що є закордонний слід. Я впевнений, що правоохоронні органи, спецслужби опрацьовують усі версії. І найближчим часом ми знатимемо, хто організатор, виконавець», – сказав Виборний.

Водночас легіон «Свобода Росії» оприлюднив заяву, в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, «терористичний режим Путіна». Російські добровольці пригадали серію терактів у Москві 1999 року, і заявили, що будуть боротися проти путінських силовиків.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 22 березня, у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Очевидці повідомляють про велику кількість загиблих. Про це стало відомо з російських телеграм-каналів та видань.

За словами очевидців кілька людей у військовій формі відкрили стрілянину з автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро.