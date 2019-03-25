Євросоюз підготувався до «жорсткого» Brexit



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У Британії петиція за скасування Brexit набрала п'ять мільйонів підписів за минулі вихідні

Ймовірно, що Сполучене Королівство 12 квітня залишить Європейський союз, - Єврокомісія

Євросоюз завершив підготовку до можливого виходу Великобританії 12 квітня зі складу спільноти без угоди. Про це Єврокомісія повідомила в понеділок, 25 березня, пише ТАСС.

«Оскільки все більш імовірно, що Сполучене Королівство 12 квітня залишить Європейський союз без угоди, Єврокомісія сьогодні завершила підготовку до сценарію «жорсткого «Brexit», - наголошується в заяві ЄК.

Як повідомлялося, 23 березня у Лондоні десятки тисяч людей вийшли з вимогою провести новий референдум щодо Brexit. Десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Крім того, петиція за скасування Brexit набрала 5 млн підписів за три дні. Для розгляду петиції парламентом достатньо 100 тис. підписів.

Нагадаємо, під час звернення до нації 20 березня прем'єрка Великої Британії Тереза Мей заявила, що планує вивести країну з ЄС до 30 червня. Проведення другого референдуму вона виключила.

20 березня голова Європейської Ради Дональд Туск заявив, що відтермінування виходу Великої Британії зі складу ЄС можливе, але за умови, якщо парламент країни погодить угоду по Brexit.