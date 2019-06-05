Ті, хто критикує шокову терапію, нехай насолоджуються життям в Білорусі - Бальцерович



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Якби в 90-х роках в Польщі не впровадили ринкову модель економіки, то було б щось подібне до колишньої Югославії чи Білорусі, вважає автор «шокової терапії» Лешек Бальцерович

30 років тому в Польщі пройшли перші демократичні вибори. Після них уряд Тадеуша Мазовецького отримав карт-бланш на здійснення реформ, зокрема «шокової терапії», яку реалізував тогочасний міністра фінансів Лешека Бальцеровича.

Бальцерович отримав найбільше критики за ці реформи щодо переведення до ринкової економіки. Звинувачення на його адресу звучать до сих пір.

У недавньому інтерв’ю Бальцерович, коментуючи цю критику, сказав, що була ще одна дорога, але вона була б гірша.

«Тоді ми мали б Білорусь або стару Югославію, і я не бажав би цього Польщі. Ті, хто засуджує «шокову терапію», завжди мають вибір - нехай насолоджуються Білоруссю», - прокоментував автор польських реформ.

Він акцентує, що за останні 30 років Польща розвивалася більше, ніж інші постсоціалістичні країни, включаючи Чехію або Угорщину. «Ми прийшли до низької інфляції. Завдяки реформам, які розвинули Польщу, ми отримали велике визнання у світі», - похвалився Бальцерович.

Нагадаємо, Лешек Бальцерович до 17 травня був серед іноземних радників президента Петра Порошенка.