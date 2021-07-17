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    «Титан» Джулії Дюкорно отримав «Золоту пальмову гілку»

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    Про присудження нагороди фільму зі сцени оголосила за дорученням журі фестивалю американська актриса Шерон Стоун - «Титан» Джулії Дюкорно отримав «Золоту пальмову гілку»
    Про присудження нагороди фільму зі сцени оголосила за дорученням журі фестивалю американська актриса Шерон Стоун

    Дюкорно зі сцени Палацу фестивалів, ледь приховуючи хвилювання, подякувала за таку оцінку її роботи

    Фільм «Титан» француженки Джулії Дюкорно отримав головний приз 74-го Каннського кінофестивалю - «Золоту пальмову гілку». Церемонія проходить в суботу, 17 липня, в Палаці фестивалів на набережній Круазет.

    Про присудження нагороди фільму зі сцени оголосила за дорученням журі фестивалю американська актриса Шерон Стоун.

    Сама Дюкорно зі сцени Палацу фестивалів, ледь приховуючи хвилювання, подякувала за таку оцінку її роботи журі, а також висловила подяку всій знімальній групі, яка спільно з нею працювала над картиною «Титан».

    Леоса Каракса визнали кращим режисером на 74-му Каннському кінофестивалі за картину «Аннетт». Приз за режисерську роботу дістався Надаву Лапіду ( «Коліно Ахеда»), також члени журі відзначили сценарій Рюсуке Хамагуті, який працював над картиною «Сядь за кермо моєї машини».

    Кращою актрисою на думку журі Каннського фестивалю стала норвежка Ренате Рейнсве за роль у фільмі «Найгірша людина на світі». Кращим актором же став виконавець ролі в картині «Нітра» Калеб Лендрі Джонс.

    Основну програму Каннського фестивалю склали 24 фільми, головою журі в 2021 році став американський режисер і актор Спайк Лі.

    Спеціальний приз жюрі Каннського фестивалю «Золоте око» отримав фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

    Крім фільму Лозниці, в Каннах було представлено український фільм Елі Граппа «Ольга» про гімнастку, яка повинна зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Євромайдан.

    Теги: машини фестиваль актриса Twitter актор фільм
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    «Титан» Джулії Дюкорно отримав «Золоту пальмову гілку»