«Титан» Джулії Дюкорно отримав «Золоту пальмову гілку»

Про присудження нагороди фільму зі сцени оголосила за дорученням журі фестивалю американська актриса Шерон Стоун

Дюкорно зі сцени Палацу фестивалів, ледь приховуючи хвилювання, подякувала за таку оцінку її роботи

Фільм «Титан» француженки Джулії Дюкорно отримав головний приз 74-го Каннського кінофестивалю - «Золоту пальмову гілку». Церемонія проходить в суботу, 17 липня, в Палаці фестивалів на набережній Круазет.

Про присудження нагороди фільму зі сцени оголосила за дорученням журі фестивалю американська актриса Шерон Стоун.

Сама Дюкорно зі сцени Палацу фестивалів, ледь приховуючи хвилювання, подякувала за таку оцінку її роботи журі, а також висловила подяку всій знімальній групі, яка спільно з нею працювала над картиною «Титан».

Julia DUCOURNAU, lauréate de la Palme d'or #Cannes2021 pour TITANE ! Félicitations à toute l'équipe du film !

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Julia DUCOURNAU has been awarded the 2021 Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! #Cannes2021 #Awards #PalmedOr #TITANE pic.twitter.com/8APqMaoZ3D — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

Леоса Каракса визнали кращим режисером на 74-му Каннському кінофестивалі за картину «Аннетт». Приз за режисерську роботу дістався Надаву Лапіду ( «Коліно Ахеда»), також члени журі відзначили сценарій Рюсуке Хамагуті, який працював над картиною «Сядь за кермо моєї машини».

Кращою актрисою на думку журі Каннського фестивалю стала норвежка Ренате Рейнсве за роль у фільмі «Найгірша людина на світі». Кращим актором же став виконавець ролі в картині «Нітра» Калеб Лендрі Джонс.

Photo finish ! Tous les lauréats du 74e Festival de Cannes

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The 74th Festival de Cannes awards winners

— #Cannes2021 #Awards pic.twitter.com/pLKzlc8qXf — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 17, 2021

Основну програму Каннського фестивалю склали 24 фільми, головою журі в 2021 році став американський режисер і актор Спайк Лі.

Спеціальний приз жюрі Каннського фестивалю «Золоте око» отримав фільм українського режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст».

Крім фільму Лозниці, в Каннах було представлено український фільм Елі Граппа «Ольга» про гімнастку, яка повинна зробити складний життєвий вибір, поки в її країні відбувається Євромайдан.