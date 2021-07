«Титан» Джулії Дюкорно отримав «Золоту пальмову гілку»

Фільм «Титан» француженки Джулії Дюкорно отримав головний приз 74-го Каннського кінофестивалю - «Золоту пальмову гілку». Церемонія проходить в суботу, 17 липня, в Палаці фестивалів на набережній Круазет.

Про присудження нагороди фільму зі сцени оголосила за дорученням журі фестивалю американська актриса Шерон Стоун.

Сама Дюкорно зі сцени Палацу фестивалів, ледь приховуючи хвилювання, подякувала за таку оцінку її роботи журі, а також висловила подяку всій знімальній групі, яка спільно з нею працювала над картиною «Титан».

Julia DUCOURNAU, lauréate de la Palme d'or #Cannes2021 pour TITANE ! Félicitations à toute l'équipe du film !

Julia DUCOURNAU has been awarded the 2021 Palme d'or! Congratulations to the whole film crew! #Cannes2021 #Awards #PalmedOr #TITANE pic.twitter.com/8APqMaoZ3D