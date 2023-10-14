Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази: десятки загиблих

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази: десятки загиблих
фото: The Washington Post

Від ізраїльської атаки загинули десятки та були поранені понад 200 людей, які тікали з півночі Сектора Гази

Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази. Це підтверджує відео, автентичність якого перевірена фахівцями. Про це передає The Washington Post.

На відео, зробленому вздовж дороги Салах Аль-Дін, видно тіла, включаючи кілька маленьких дітей, розкидані вздовж дороги. Чорний дим піднімається від загорілих автомобілів. Серед особистих речей на автомобільних причепах видно велосипед.

Геолокація відео була проведена OSINT-експертами Крісом Осіком і Габором Фрізеном і підтверджена The Washington Post.

За даними Міністерства охорони здоров’я Палестини в Секторі Гази, від ізраїльської атаки загинули десятки та були поранені понад 200 людей, які тікали з півночі Сектора Гази.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Теги: Ізраїль військові Беньямін Нетаньягу ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бойовики ХАМАСу жорстоко напали на мирних мешканців Ізраїлю
Новітні варвари. Звідки така жорстокість у сучасних війнах
10 жовтня, 19:00
Володимир Зеленський користується великим авторитетом в Ізраїль
Ізраїль бачить в Зеленському великого міжнародного лідера – депутат Кнесету
14 вересня, 07:55
Розвідка Естонії: ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака
Розвідка Естонії: ЗСУ можуть прискорити просування до Токмака
16 вересня, 04:20
Ізраїльські банки відмовляються приймати перекази пенсій для росіян, які проживають у країні
Ізраїль відмовився приймати перекази пенсій для російських емігрантів
21 вересня, 16:50
Козінчук зазначив, що комусь треба відірватися, комусь треба відпочити фізично, погуляти – все індивідуально
Військовий психолог дав поради військовослужбовцям, як планувати відпустку
29 вересня, 20:28
Чоловіки, що погрожували правоохоронцям заявили, що вони ГУРівці
У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю правоохоронцям
2 жовтня, 00:12
Людей вбивали з діловим виглядом, ніби це робота
Ізраїльський журналіст порівняв звірства ХАМАСу із тим, що творила армія РФ в Україні
11 жовтня, 09:10
Немає ознак того, що Туреччина навмисно цілила по американським силам
Військові США збили турецький безпілотник над Сирією
6 жовтня, 02:31
«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)
«Тисячі ракет проти мирних міст». Зеленський порівняв війни в Україні та Ізраїлі (відео)
9 жовтня, 13:45

Соціум

Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)
Ранкова «бавовна» в РФ: у Сочі прогриміла серія вибухів (відео)
Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази: десятки загиблих
Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази: десятки загиблих
ХАМАС позитивно оцінило позицію Путіна в контексті війни з Ізраілем
ХАМАС позитивно оцінило позицію Путіна в контексті війни з Ізраілем
Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози
Франція оголосила режим підвищеної терористичної загрози
«Це лише початок»: Нетаньягу прокоментував бомбардування Гази
«Це лише початок»: Нетаньягу прокоментував бомбардування Гази
«Вагнер» хоче захопити бази ООН в Малі: ISW пояснив, хто цим иоже скористатись
«Вагнер» хоче захопити бази ООН в Малі: ISW пояснив, хто цим иоже скористатись

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Мобілізація в Україні. Маємо велику проблему
52K
«Не бачу нічого поганого». Віталій Кім став на захист російської мови
9111
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
8469
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
7500
Пентагон підняв в небо авіацію над тимчасово окупованим Кримом
6784
Повітряні сили повідомили, чому Росія тримає паузу в обстрілах

Новини

Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Сьогодні, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Чи вплинуть події в Ізраїлі на підтримку України від НАТО? Відповідь Столтенберга
Вчора, 23:51
ЗСУ вибили окупантів з передових позицій біля Копанів на Запоріжжі
Вчора, 22:50
Нідерланди анонсували нову допомогу Україні
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту