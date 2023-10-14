Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази: десятки загиблих

Від ізраїльської атаки загинули десятки та були поранені понад 200 людей, які тікали з півночі Сектора Гази

Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази. Це підтверджує відео, автентичність якого перевірена фахівцями. Про це передає The Washington Post.

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На відео, зробленому вздовж дороги Салах Аль-Дін, видно тіла, включаючи кілька маленьких дітей, розкидані вздовж дороги. Чорний дим піднімається від загорілих автомобілів. Серед особистих речей на автомобільних причепах видно велосипед.

Геолокація відео була проведена OSINT-експертами Крісом Осіком і Габором Фрізеном і підтверджена The Washington Post.

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За даними Міністерства охорони здоров’я Палестини в Секторі Гази, від ізраїльської атаки загинули десятки та були поранені понад 200 людей, які тікали з півночі Сектора Гази.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Про це заявив прессекретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі.

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Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.