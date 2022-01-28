У Києві розпочалося засідання правління Асоціації міст України: що розглядають

Серед інших питань на засіданні має бути розглянуте питання про тиск з боку правоохоронців на органи місцевого самоврядування

У Києві сьогодні, 28 січня, розпочалося засідання правління Асоціації міст України. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Fаcebook.

«Сьогодні одне з головних питань – про спільні дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо формування систем територіальної оборони. Бо безпека – одне з головних питань для людей в ситуації ймовірної подальшої агресії Росії. і ми всі маємо діяти злагоджено, виважено і рішуче», – написав Кличко.

Також серед інших питань на засіданні має бути розглянуте питання про тиск з боку правоохоронців на органи місцевого самоврядування. «На порядку денному правління – питання реагування на тиск з боку правоохоронців на органи місцевого самоврядування, прийняття до лав АМУ ще дев’ять нових членів. Тепер в складі Асоціації, яка невдовзі відзначатиме 30 років своєї роботи, буде вже 978 громад українських міст та селищ», – уточнив Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, оголосив 24 січня, що скликає засідання правління для розроблення спільних планів дій у протистоянні російській агресії.

Напередодні повідомлялося, що Банкова «взялась» за Кличка: Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій. Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

Також раніше повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.