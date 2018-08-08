Торгував інсайдерськими даними: ФБР заарештувало конгресмена США



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Конгресмен Кріс Коллінз

Влітку 2017 року конгресмен передав синові, який грає на біржі, результати тестування ліків

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заарештувало американського конгресмена, республіканця Кріса Коллінза за підозрою у торгівлі інсайдерською інформацією.

Про це повідомляє ABC.

Звинувачення пред'явлені не тільки Коллінзу, але і його синові, а також батькові нареченої сина. Претензії до Коллінза стосуються роботи австралійської біотехнологічної компанії Innate Immunotherapeutics, до складу ради директорів якої він входить.

Повідомляється, що влітку 2017 року конгресмен передав синові, який грає на біржі, результати тестування ліків. Син конгресмена передав дані батькові нареченої і його спільникам. Всі вони використовували відомості, приймаючи рішення про купівлю або продаж акцій австралійської компанії.

Завдяки інсайдерській інформації від Коллінза всі вони змогли уникнути великих фінансових збитків, які могли досягати 768 тис. доларів.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що у США агенти ФБР затримали чотирьох громадян Росії, яких підозрюють у відмиванні грошей з метою шахрайства.

Джерело: Еспресо ТВ