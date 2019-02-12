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    У світі

    Трамп агітуватиме на кордоні з Мексикою

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    <span>Президент США Дональд Трамп</span> - Трамп агітуватиме на кордоні з Мексикою
    Президент США Дональд Трамп

    Президент США планує виступити з промовою про прикордонну безпеку

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував візит у прикордонне місто Ель-Пасо в штаті Техас

    Про це Трамп написав у Twitter.

    Зокрема, президент США планує виступити з промовою про прикордонну безпеку.

    «Скоро поїду в Ель Пасо. Велика промова про прикордонну безпеку і багато іншого сьогодні ввечері. Величезний натовп! До зустрічі!» - написав Трамп.

    Нагадємо, Сенат США наприкінці січня одноголосно підтримав законопроект, який покликаний зупинити «шатдаун» на 35 днів.

    За словам президента США Дональда Трама, угода передбачає фінансування роботи уряду та деяких федеральних установ на три тижні – до 15 лютого. До цього часу двопартійна комісія працюватиме над пакетом законів щодо забезпечення безпеки на кордоні.

    Трамп також заявив, що має «дуже потужну альтернативу», але сказав, що «не збирається її використовувати». Вочевидь, він має на увазі його погрози оголосити надзвичайний стан в країні.

    Як повідомлялося раніше, «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю.

    США надзвичайний стан президент
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