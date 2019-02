Трамп агітуватиме на кордоні з Мексикою

Про це Трамп написав у Twitter.

Зокрема, президент США планує виступити з промовою про прикордонну безпеку.

«Скоро поїду в Ель Пасо. Велика промова про прикордонну безпеку і багато іншого сьогодні ввечері. Величезний натовп! До зустрічі!» - написав Трамп.

Will be heading to El Paso very soon. Big speech on Border Security and much else tonight. Tremendous crowd! See you later!