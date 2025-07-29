Заява Трампа спровокувала падіння російського ринку акцій

Ринок РФ обвалився після заяви Трампа про дедлайн для Путіна щодо миру

Індекс Московської біржі, який відображає вартість акцій найбільших російських компаній, впав з 2777,3 до 2727,2 пунктів одразу після заяви Трампа

Російський фондовий ринок відреагував стрімким обвалом котирувань після заяви президента США Дональда Трампа про скорочення термінів для диктатора Володимира Путіна щодо укладення мирної угоди з Україною. Про це інформує «Главком», посилаючись на видання The Moscow Times.

Зазначається, що індекс Московської біржі, який відображає вартість акцій найбільших російських компаній, впав з 2777,3 до 2727,2 пунктів одразу після заяви Трампа. Лише за одну годину (з 14:55 до 16:08 за місцевим часом) індекс втратив 1,8%, що еквівалентно $1,4 млрд США за ринковою капіталізацією.

До 16:31 за місцевим часом, акції найбільших російських компаній продемонстрували значне зниження: Сбербанк втратив 1,22% вартості, «Газпром» – 2,77%, «Лукойл» – 1,11%, а «Совкомфлот» – 2,24%. Збитків також зазнали «Мечел» (майже 3% падіння), «Новатек» (3,2%), а «Аерофлот» подешевшав на 4%.

Крім того, помітно ослаб і російський рубль: юань подорожчав майже на 2%, досягнувши позначки 11,27 рубля, а курс долара на ринку Форекс зріс на 2,1%, сягнувши 81,05 рубля.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною. «Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований. Тож нам доведеться подивитися, і я збираюся скоротити ці 50 днів, які я дав йому, до меншої кількості», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Згодом глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів.