Головна Світ Політика
search button user button menu button

Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим
У найближчому оточенні Трампа формується переконання, що Нетаньягу поводиться імпульсивно й деструктивно
фото: The White house/Facebook

Один з представників Білого дому охарактеризував поведінку Нетаньягу як «божевільну»

Адміністрація президента США Дональда Трампа все більше втрачає довіру до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, дії якого у Вашингтоні починають вважати непередбачуваними та такими, що створюють ризики для американської дипломатії. За даними шести високопосадовців США, попри укладене за посередництва Вашингтона припинення вогню в Сирії, загальна ситуація на Близькому Сході викликає в американського керівництва дедалі більшу тривогу. Про це повідомляє видання Axios, на яке посилається «Главком».

Один з представників Білого дому охарактеризував поведінку Нетаньягу як «божевільну», зазначивши, що ізраїльський лідер постійно організовує бомбардування, що, на думку посадовця, може зруйнувати зусилля Трампа на регіональному рівні.

Ще один чиновник згадав про інцидент, коли ізраїльські військові вдарили по християнській церкві в Газі – це змусило Трампа особисто подзвонити до Нетаньягу та зажадати пояснень.

За словами третього джерела, у найближчому оточенні американського президента формується переконання, що Нетаньягу поводиться імпульсивно й деструктивно. Один із радників навіть порівняв його з дитиною, яка не здатна дотримуватись елементарних правил поведінки.

Незважаючи на ці внутрішні настрої, публічно Дональд Трамп поки не висловлював своєї позиції щодо останніх дій Ізраїлю. Також невідомо, наскільки він особисто поділяє занепокоєння своїх радників.

Минулого тижня ізраїльські війська атакували колону сирійських танків, яка наближалася до міста Сувейда. Це стало відповіддю на запеклі бої між друзькими загонами самооборони та озброєними бедуїнами. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок зіткнень до суботи загинуло вже понад 700 осіб.

Ізраїльська сторона заявила, що сирійська техніка перетнула демілітаризовану зону на півдні країни та що регулярна армія Асада бере участь у нападах на друзьку громаду. Уряд у Дамаску ці звинувачення відкинув.

Тимчасовий спецпредставник США на Близькому Сході Том Барак звернувся до Ізраїлю із закликом призупинити військові операції та дати шанс мирним перемовинам. Ізраїль дійсно на короткий час припинив атаки, але вже наступного дня завдав нових ударів – цього разу по штабу сирійської армії та району поблизу президентського палацу.

Ці дії стали несподіванкою для американського керівництва та викликали розчарування у Трампа, кажуть джерела, наближені до адміністрації.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. За цими статтями йому може загрожувати до 13 років ув'язнення.

Також президент США Дональд Трамп закликав ізраїльську владу звільнити прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від відповідальності – або шляхом його помилування, або повного припинення судового переслідування у справі про корупцію. 

Теги: США Беньямін Нетаньягу бомбардування Дональд Трамп Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Між Маском і Трампом знову загострення
Вашингтонська драма: Маск проти «великого і чудового» закону Трампа
1 липня, 12:29
Трампу доведеться йти до Маска на переговори
Нова партія Маска – удар по Трампу та шанс для України?
8 липня, 16:16
Швидке закінчення війни різко зменшує загрозу того, що США не будуть продавати нам зброю
Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України
24 червня, 11:55
Екстрені служби все ще евакуюють мешканців густонаселеного району в центральному Ізраїлі
Іранські ракети пробили оборону Ізраїлю, є руйнування
22 червня, 09:28
Збройні сили Ємену: Ємен офіційно вступить у війну
Ємен оголосив про вступ у війну на Близькому Сході
22 червня, 12:36
Ерік є третім сином Дональда Трампа
Син Трампа натякнув на участь у президентських виборах
29 червня, 04:00
ЦПД: Росія через атаки на Київ намагається тиснути на США
Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД
4 липня, 13:39
Президенти обговорили ситуацію на полі бою
НАТО ухвалило декларацію за підсумками саміту, Зеленський зустрівся з Трампом. Головне за 25 червня
25 червня, 21:08
У Гаазі Володимир Зеленський провів зустріч із Дональдом Трампом
Cаміт НАТО не зміг змінити складного становища України – The Telegraph
26 червня, 13:30

Політика

Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим
Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим
Трамп заявив, що США стали «найшанованішою країною у світі»
Трамп заявив, що США стали «найшанованішою країною у світі»
Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
Джонсон заявив про зниження інтересу Британії до України
Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії
Європарламент заявив, що не визнає уряд Грузії
Санкції проти Росії: чи реально те, шо наобіцяв Трамп? Аналіз Deutsche Welle
Санкції проти Росії: чи реально те, шо наобіцяв Трамп? Аналіз Deutsche Welle
Трамп пригрозив Ірану знищенням ядерних об'єктів у разі спроб їх відновлення
Трамп пригрозив Ірану знищенням ядерних об'єктів у разі спроб їх відновлення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 липня 2025
5769
Чоловік співав російською мовою у київському метро. Що вирішив суд
4082
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4051
Масові протести змінили ставлення туристів до Іспанії
3416
Дружина Усика Катерина тепло привітала коханого з перемогою (відео)

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua