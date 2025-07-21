Адміністрація Трампа вважає ізраїльського прем'єра неконтрольованим

Один з представників Білого дому охарактеризував поведінку Нетаньягу як «божевільну»

Адміністрація президента США Дональда Трампа все більше втрачає довіру до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, дії якого у Вашингтоні починають вважати непередбачуваними та такими, що створюють ризики для американської дипломатії. За даними шести високопосадовців США, попри укладене за посередництва Вашингтона припинення вогню в Сирії, загальна ситуація на Близькому Сході викликає в американського керівництва дедалі більшу тривогу. Про це повідомляє видання Axios, на яке посилається «Главком».

Один з представників Білого дому охарактеризував поведінку Нетаньягу як «божевільну», зазначивши, що ізраїльський лідер постійно організовує бомбардування, що, на думку посадовця, може зруйнувати зусилля Трампа на регіональному рівні.

Ще один чиновник згадав про інцидент, коли ізраїльські військові вдарили по християнській церкві в Газі – це змусило Трампа особисто подзвонити до Нетаньягу та зажадати пояснень.

За словами третього джерела, у найближчому оточенні американського президента формується переконання, що Нетаньягу поводиться імпульсивно й деструктивно. Один із радників навіть порівняв його з дитиною, яка не здатна дотримуватись елементарних правил поведінки.

Незважаючи на ці внутрішні настрої, публічно Дональд Трамп поки не висловлював своєї позиції щодо останніх дій Ізраїлю. Також невідомо, наскільки він особисто поділяє занепокоєння своїх радників.

Минулого тижня ізраїльські війська атакували колону сирійських танків, яка наближалася до міста Сувейда. Це стало відповіддю на запеклі бої між друзькими загонами самооборони та озброєними бедуїнами. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, унаслідок зіткнень до суботи загинуло вже понад 700 осіб.

Ізраїльська сторона заявила, що сирійська техніка перетнула демілітаризовану зону на півдні країни та що регулярна армія Асада бере участь у нападах на друзьку громаду. Уряд у Дамаску ці звинувачення відкинув.

Тимчасовий спецпредставник США на Близькому Сході Том Барак звернувся до Ізраїлю із закликом призупинити військові операції та дати шанс мирним перемовинам. Ізраїль дійсно на короткий час припинив атаки, але вже наступного дня завдав нових ударів – цього разу по штабу сирійської армії та району поблизу президентського палацу.

Ці дії стали несподіванкою для американського керівництва та викликали розчарування у Трампа, кажуть джерела, наближені до адміністрації.

Нагадаємо, прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. За цими статтями йому може загрожувати до 13 років ув'язнення.

Також президент США Дональд Трамп закликав ізраїльську владу звільнити прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу від відповідальності – або шляхом його помилування, або повного припинення судового переслідування у справі про корупцію.