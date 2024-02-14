Пашинський визнав правдивість «плівок НАБУ»

Пашинський про прослушку НАБУ: «Той запис оприлюднили. Мені дуже соромно за вживання ненормативної лексики»

Колишній народний депутат, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський підтвердив справжність «плівок Національного антикорупційного бюро України». Йдеться про запис, на якому Пашинський та його бізнес-партнер ведуть розмову про нафтопродукти, які останньому продали за значною знижкою. В інтерв'ю Lb.ua екснардеп зазначив, що «був занадто емоційний».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Той запис оприлюднили. Мені дуже соромно за вживання ненормативної лексики. Я так розумію, що дуже емоційно розказав, що в нього будуть великі проблеми, якщо підтвердиться інформація про крадіжку. Він мені, наскільки пам’ятаю, відповів, що не хоче навіть слухати про це: ніякої крадіжки немає, документи в порядку», – сказав Пашинський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тис. т нафтопродуктів у структур Сергія Курченка – олігарха часів Януковича, який утік з України до РФ. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі екснардепа, ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства начебто сприяли продажу майже 100 тис. т нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата. За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України оголосили підозру екснардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишній народний обранець відреагував та заявив у Facebook, що вбачає в діях правоохоронців «опосередковану роботу на країну-агресора».

Політик оприлюднив свою версію ситуації, яка склалась.