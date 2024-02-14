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Пашинський визнав правдивість «плівок НАБУ»

Христина Петренко
glavcom.ua
Пашинський визнав правдивість «плівок НАБУ»
Пашинський зазначив, що йому соромно за вживання лайки
фото: 24 Канал

Пашинський про прослушку НАБУ: «Той запис оприлюднили. Мені дуже соромно за вживання ненормативної лексики»

Колишній народний депутат, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський підтвердив справжність «плівок Національного антикорупційного бюро України». Йдеться про запис, на якому Пашинський та його бізнес-партнер ведуть розмову про нафтопродукти, які останньому продали за значною знижкою. В інтерв'ю Lb.ua екснардеп зазначив, що «був занадто емоційний».

«Той запис оприлюднили. Мені дуже соромно за вживання ненормативної лексики. Я так розумію, що дуже емоційно розказав, що в нього будуть великі проблеми, якщо підтвердиться інформація про крадіжку. Він мені, наскільки пам’ятаю, відповів, що не хоче навіть слухати про це: ніякої крадіжки немає, документи в порядку», – сказав Пашинський.

Нагадаємо, у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тис. т нафтопродуктів у структур Сергія Курченка – олігарха часів Януковича, який утік з України до РФ. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі екснардепа, ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру Пашинського.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства начебто сприяли продажу майже 100 тис. т нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата. За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Служба безпеки України оголосили підозру екснардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. т конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

Завдяки спеціалістам Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок цих оборудок, які були здійснені у 2014-2017 роках, держбюджету було завдано збитків на майже 1 млрд гривень. 

Колишній народний обранець відреагував та заявив у Facebook, що вбачає в діях правоохоронців «опосередковану роботу на країну-агресора».

Політик оприлюднив свою версію ситуації, яка склалась. 

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Теги: нафтопродукти депутат бізнес Сергій Пашинський слідство

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