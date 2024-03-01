Трамп вимагає відкласти судовий процес у справі про незаконне зберігання документів

У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт

Трамп спочатку запропонував як альтернативну дату 12 серпня, однак потім заявив, буцімто в рік виборів суд проти нього буде несправедливим

Експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. Про це повідомляє The Hill.

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«Як провідний кандидат на виборах 2024 року Трамп рішуче заявляє, що справедливий судовий розгляд не може бути проведений цьогоріч відповідно до конституції», – йдеться в документах, поданих до суду від імені адвокатів експрезидента.

Очікується, що окружна суддя США Ейлін Кеннон оновить розклад засідань найближчим часом. Причому не виключається, що вона відкладе початок розгляду у справі Трампа, який заплановано на 20 травня.

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Трамп спочатку запропонував як альтернативну дату 12 серпня, однак потім заявив, буцімто в рік виборів суд проти нього буде несправедливим. Сторона обвинувачення в особі спецпрокурора Джека Сміта, який попервах намагався чимскоріше притягти експрезидента до суду, тепер просить призначити засідання на 8 липня.

Видання зазначає, що в разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

Раніше повідомлялося, що 28 лютого суд штату Іллінойс заборонив експрезиденту США Дональду Трампу брати участь праймеріз республіканців у цьому штаті через його роль у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року.

Як відомо, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року.

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Експрезидент США Дональд Трамп подав апеляцію на рішення судді накласти на нього штраф у розмірі 454 млн доларів і обмежити його можливість вести бізнес у штаті Нью-Йорк за шахрайське перебільшення своїх статків, щоб забезпечити собі кращі умови кредитування.

Суддя штату Нью-Йорк офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити $454,2 млн після того, як його визнали винним у маніпуляціях зі своїми статками у справі про цивільне шахрайство.

Нагадаємо, 16 лютого суд визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на $354,9 млн. Експрезидент США Дональд Трамп стверджував, що судовий штраф, призначений йому судом у справі про шахрайство є втручанням у вибори.

Раніше Федеральний суд Нью-Йорку зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $83 млн за позовом письменниці та журналістки Елізабет Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному насильстві.