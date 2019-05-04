Трамп після розмови з Путіним побачив потенціал для розвитку відносин з РФ
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Президент США Дональд Трамп
За словами Трампа, «світ може бути кращим і безпечнішим»
Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений телефонною розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це Трамп сьогодні написав у Twitter.
Він зазначив, що вчора відбувся «дуже хороший дзвінок» з президентом Росії Путіним. Трамп додав, що бачить величезний потенціал для хороших відносин з Росією.
«Світ може бути кращим і безпечнішим. Це прекрасно», - написав Трамп
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.
Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.