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    У світі

    Трамп після розмови з Путіним побачив потенціал для розвитку відносин з РФ

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп після розмови з Путіним побачив потенціал для розвитку відносин з РФ
    Президент США Дональд Трамп

    За словами Трампа, «світ може бути кращим і безпечнішим»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений телефонною розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Про це Трамп сьогодні написав у Twitter.

    Він зазначив, що вчора відбувся «дуже хороший дзвінок» з президентом Росії Путіним. Трамп додав, що бачить величезний потенціал для хороших відносин з Росією.

    «Світ може бути кращим і безпечнішим. Це прекрасно», - написав Трамп

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

    Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.

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