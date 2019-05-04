Трамп після розмови з Путіним побачив потенціал для розвитку відносин з РФ



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Президент США Дональд Трамп

За словами Трампа, «світ може бути кращим і безпечнішим»

Президент США Дональд Трамп заявив, що задоволений телефонною розмовою з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Трамп сьогодні написав у Twitter.

Він зазначив, що вчора відбувся «дуже хороший дзвінок» з президентом Росії Путіним. Трамп додав, що бачить величезний потенціал для хороших відносин з Росією.

«Світ може бути кращим і безпечнішим. Це прекрасно», - написав Трамп

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.