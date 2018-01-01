Трамп посилив «охорону» вітчизняних пральних машин і сонячних панелей

У США збільшили мита на пральні машини і сонячні панелі — Пекін розлючений

Американський президент Дональд Трамп затвердив запровадження підвищених ввізних мит на пральні машини та сонячні панелі. Про це повідомив офіс торгівельного уповноваженого Сполучених Штатів Роберта Лайтхайзера. Лайтхайзер заявив, що таким чином уряд підтвердив свій намір «завжди захищати інтереси американських робітників». Мита



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Фото з відкритих джерел Президент США Дональд Трамп

У США збільшили мита на пральні машини і сонячні панелі — Пекін розлючений

Американський президент Дональд Трамп затвердив запровадження підвищених ввізних мит на пральні машини та сонячні панелі. Про це повідомив офіс торгівельного уповноваженого Сполучених Штатів Роберта Лайтхайзера.

Лайтхайзер заявив, що таким чином уряд підтвердив свій намір «завжди захищати інтереси американських робітників».

Мита на сонячні панелі та фотоелементи становитимуть 30 відсотків та поступово знижуватимуться до 15 відсотків протягом найближчих чотирьох років. На імпортні пральні машини вони складатимуть від 20 до 50 відсотків. Ці мита є останнім із низки заходів програми Дональда Трампа «America First», покликаної захистити американських виробників від закордонної конкуренції.

За словами Лайтхайзера, нові тарифи на сонячні панелі задумані передусім проти Китаю. Торгівельний уповноважений заявив, що США запроваджували мита на продукти для сонячної енергетики з Китаю і раніше, але китайські фірми перенесли своє виробницто у інші країни, аби обійти обмеження.

Китай вже висловив своє незадоволення американським рішенням щодо нових мит. Із відповідною заявою виступило китайське міністерство комерції у вівторок, 23 січня. На думку китайської сторони, подібні кроки є «шкідливими» для міжнародної торгівлі у цій сфері, а кроки Вашингтона із захисту власних виробників — «надмірними».

Із критикою рішення Трампа виступили і у Південній Кореї, яка має зі Сполученими Штатами угоду про вільну торгівлю і в якій базуються два найбільших імпортери пральних машин до США — Samsung та LG. У південнокорейському міністерстві торгівлі вже пообіцяли оскаржити нові мита у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав прийнятий обома палатами Конгресу тимчасовий бюджетний закон, який продовжує фінансування федерального уряду до 8 лютого.

Джерело: DW