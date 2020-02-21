Помпео анонсував підписання мирної угоди з талібами



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Державний секретар США Майк Помпео

Мирну угоду між США та талібами буде підписано 29 лютого в катарській столиці Доха

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео назвав дату підписання мирної угоди між Вашингтоном та «Талібаном».

Про це повідомляє Reuters.

За словами Помпео, мирну угоду між США та талібами буде підписано 29 лютого в катарській столиці Доха.

«США та таліби ведуть переговори про сприяння політичному врегулюванню з метою покласти край конфлікту в Афганістані та скоротити військову присутність США в регіоні», - додав він.

Інформацію про визначення дати підписання мирної угоди також підтвердили в «Талібані».

«Обидві сторони тепер створять відповідну ситуацію безпеки до дати підписання угоди», - заявив прессекретар талібів Забіхулла Муджахід.

Нагадаємо, у січні екстремістське угруповання «Талібан» заявило, що збило американський військовий літак над провінцією Газні в Афганістані.