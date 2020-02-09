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    У світі

    Американські військові потрапили під обстріл в Афганістані

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    Військовослужбовець США в Афганістані - Американські військові потрапили під обстріл в Афганістані
    Військовослужбовець США в Афганістані
    Архівне фото

    Об'єднані сили США і Афганістану, які проводили операцію в провінції Нангархар, потрапили під прямий обстріл 8 лютого

    Військовослужбовці США і Афганістану потрапили під обстріл під час проведення спільної операції в східній афганській провінції Нангархар.

    Про це в суботу повідомив офіційний представник американських сил в Афганістані полковник Сонні Леггетт.

    «Об'єднані сили США і Афганістану, які проводили операцію в провінції Нангархар, потрапили під прямий обстріл 8 лютого. Ми аналізуємо ситуацію», - йдеться в заяві офіцера.

    За інформацією AFP з посиланням на неназваного афганського чиновника, в результаті інциденту є постраждалі й за ними було направлено кілька вертольотів.

    Жодне з угруповань поки не взяло не себе відповідальність за напад.

    Нагадаємо, наприкінці січня «Талібан» взяв відповідальність за збиття військового літака США в Афганістані.

    США Афганістан обстріл військові напад
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