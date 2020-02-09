Американські військові потрапили під обстріл в Афганістані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовослужбовець США в Афганістані Архівне фото

Об'єднані сили США і Афганістану, які проводили операцію в провінції Нангархар, потрапили під прямий обстріл 8 лютого

Військовослужбовці США і Афганістану потрапили під обстріл під час проведення спільної операції в східній афганській провінції Нангархар.

Про це в суботу повідомив офіційний представник американських сил в Афганістані полковник Сонні Леггетт.

«Об'єднані сили США і Афганістану, які проводили операцію в провінції Нангархар, потрапили під прямий обстріл 8 лютого. Ми аналізуємо ситуацію», - йдеться в заяві офіцера.

За інформацією AFP з посиланням на неназваного афганського чиновника, в результаті інциденту є постраждалі й за ними було направлено кілька вертольотів.

Жодне з угруповань поки не взяло не себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, наприкінці січня «Талібан» взяв відповідальність за збиття військового літака США в Афганістані.