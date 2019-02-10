Трамп прокоментував рішення «Покахонтас» йти на вибори президента США



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Елізабет Уоррен стала одним з найжорсткіших критиків Трампа під час президентських перегонів 2016 року

Трамп глузливо називає сенатора Елізабет Уоррен Покахонтас через її наголошування на корінне американське походження

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення сенатора від штату Массачусетс і представника Демократичної партії Елізабет Уоррен балотуватися в президенти у 2020 році.

«Сьогодні Елізаберт Уоррен, яку я часто називаю Покахонтас, заявила про участь у виборах 2020 року. Чи буде вона брати участь в президентських перегонах як представниця американських індіанців, або через 32 роки це вже не так добре себе виправдовує? Побачимося під час кампанії!», - заявив Трамп.

69-річна Уоррен є сенатором від Массачусетсу з 2013 року. Вона стала одним з найжорсткіших критиків Трампа під час президентських перегонів 2016 року, і вони продовжують обмінюватися гострими фразами під час його президентства. Трамп глузливо називає її Покахонтас через її наголошування на корінне американське походження.

Уоррен, зі свого боку, назвала Трампа «небезпечним грабіжником грошей», який спирається на расизм, сексизм і ксенофобію.

На запитання Трампу, чи думає він, що Уоррен дійсно вірить, що вона може перемогти його, він відповів: «Я не знаю, вам потрібно запитати у її психіатра».

Як відомо, президентські вибори відбудуться в США 3 листопада 2020 року.

Напередодні Елізабет Уоррен заявила про початок своєї президентської кампанії у рідному штаті Массачусетс.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2018 року сенатор від Массачусетсу Елізабет Уоррен заявила про намір балотуватися в президенти Сполучених Штатів у 2020 році від Демократичної партії.

У січні цього року колишній секретар з питань житлового будівництва та містобудування США, представник Демократичної партії Хуліан Кастро офіційно розпочав свою президентську кампанію на вибори 2020 року.

Також повідомлялося, що колишній віце-президент США Джо Байден в адміністрації Барака Обами до кінця зими може оголосити можливу участь у виборах президента, які заплановані на 2020 рік.

Джерело: Новое Время