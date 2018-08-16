Трамп скасував секретну директиву про вчинення кібератак



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Дональд Трамп

Трамп може представити новий військовий орган, який буде займатися конкретно питаннями кібервійни

Президент США Дональд Трамп скасував секретну директиву про вчинення кібератак, яку в 2013 році оприлюднив колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден.

Про це пише повідомляє BBC.

Повідомляється, що Трамп скасував документ, який регламентує право США на кібератаки, що у 2012 році підписав Барак Обама, а у 2013 році його злив Сноуден.

Наразі також невідомо чим Трамп замінив скасований документ.

Однак у повідомленні йдеться, що один з колишніх високопоставлених чиновників США, який займався питаннями кібербезпеки, зазначив, що Трамп може представити новий військовий орган, який буде займатися конкретно питаннями кібервійни.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що російські хакери вже влізли у бази виборчої системи Флориди.