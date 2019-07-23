Трамп: США могли б почати і виграти війну в Афганістані за тиждень



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Президент США Дональд Трамп

Глава Білого дому заявив, що «просто не хоче вбивати 10 млн осіб» в Афганістані

Сполучені Штати Америки могли б виграти війну Афганістан за тиждень. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на зустрічі з прем'єрміністром Пакистану Імраном Ханом, пише The Hill.

«Якби ми захотіли почати і виграти війну в Афганістані, я міг би виграти її через тиждень. Я просто не хочу вбивати 10 млн осіб», - сказав глава Білого дому.

За словами американського президента, на противагу війні він вважав би за краще виведення американських військ і завершення військового конфлікту в регіоні, що триває вже понад 20 років.

Наразі кількість військового контингенту США в Афганістані становить 14 тисяч осіб.

Нагадаємо, у червні Державний секретар США Майк Помпео здійснив неоголошений візит у Кабул.