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    У світі

    Трамп: США могли б почати і виграти війну в Афганістані за тиждень

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп: США могли б почати і виграти війну в Афганістані за тиждень
    Президент США Дональд Трамп

    Глава Білого дому заявив, що «просто не хоче вбивати 10 млн осіб» в Афганістані

    Сполучені Штати Америки могли б виграти війну Афганістан за тиждень. Про це заявив американський президент Дональд Трамп на зустрічі з прем'єрміністром Пакистану Імраном Ханом, пише The Hill.

    «Якби ми захотіли почати і виграти війну в Афганістані, я міг би виграти її через тиждень. Я просто не хочу вбивати 10 млн осіб», - сказав глава Білого дому.

    За словами американського президента, на противагу війні він вважав би за краще виведення американських військ і завершення військового конфлікту в регіоні, що триває вже понад 20 років.

    Наразі кількість військового контингенту США в Афганістані становить 14 тисяч осіб.

    Нагадаємо, у червні Державний секретар США Майк Помпео здійснив неоголошений візит у Кабул.

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