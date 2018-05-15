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    Трамп відвідав свою дружину Меланію у лікарні і розповів про її стан після операції

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    Дональд Трамп з дружиною Меланією
    Дональд Трамп з дружиною Меланією

    Дональд Трамп запевнив, що у Меланії гарний настрій

    Президент США Дональд Трамп відвідав свою дружину Меланію, якій зробили операцію на нирках у Національному військовому медичному центрі Уолтера Ріда.

    Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

    За його словами, у Меланії Трамп гарний настрій.

    «Відвідав у медичному центрі імені Уолтера Ріда першу леді, Меланію. Процедура пройшла успішно, у неї гарний настрій. Спасибі всім доброзичливцям!», - написав Трамп.

    Як повідомляв «Главком», напередодні перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини. Меланія залишиться в лікарні на кілька днів.

    Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.

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