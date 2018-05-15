Трамп відвідав свою дружину Меланію у лікарні і розповів про її стан після операції

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Дональд Трамп з дружиною Меланією

Дональд Трамп запевнив, що у Меланії гарний настрій

Президент США Дональд Трамп відвідав свою дружину Меланію, якій зробили операцію на нирках у Національному військовому медичному центрі Уолтера Ріда.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

За його словами, у Меланії Трамп гарний настрій.

«Відвідав у медичному центрі імені Уолтера Ріда першу леді, Меланію. Процедура пройшла успішно, у неї гарний настрій. Спасибі всім доброзичливцям!», - написав Трамп.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 травня 2018 р.

Як повідомляв «Главком», напередодні перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини. Меланія залишиться в лікарні на кілька днів.

Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.