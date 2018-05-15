Трамп відвідав свою дружину Меланію у лікарні і розповів про її стан після операції
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Дональд Трамп запевнив, що у Меланії гарний настрій
Президент США Дональд Трамп відвідав свою дружину Меланію, якій зробили операцію на нирках у Національному військовому медичному центрі Уолтера Ріда.
Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.
За його словами, у Меланії Трамп гарний настрій.
«Відвідав у медичному центрі імені Уолтера Ріда першу леді, Меланію. Процедура пройшла успішно, у неї гарний настрій. Спасибі всім доброзичливцям!», - написав Трамп.
Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 травня 2018 р.
Як повідомляв «Главком», напередодні перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію на нирках, яка знадобилася для лікування доброякісної пухлини. Меланія залишиться в лікарні на кілька днів.
Нагадаємо, нещодавно стильна Меланія Трамп в елегантній спідниці презентувала свою благодійну програму.