Трамп відвідав свою дружину Меланію у лікарні і розповів про її стан після операції

Дональд Трамп запевнив, що у Меланії гарний настрій

Президент США Дональд Трамп відвідав свою дружину Меланію, якій зробили операцію на нирках у Національному військовому медичному центрі Уолтера Ріда.

Про це глава Білого дому написав у своєму Twitter.

За його словами, у Меланії Трамп гарний настрій.

«Відвідав у медичному центрі імені Уолтера Ріда першу леді, Меланію. Процедура пройшла успішно, у неї гарний настрій. Спасибі всім доброзичливцям!», - написав Трамп.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!