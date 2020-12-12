Трамп вимагає спецпрокурора для Хайтера Байдена

Чинний президент США шукає кандидатів на цю посаду

Чинний президент США Дональд Трамп має намір домагатися призначення спеціального прокурора для розслідування фальсифікацій на минулих 3 листопада президентських виборах, а також справи про податкові махінації Хантера Байдена, сина де-факто обраного президента країни Джо Байдена. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників видання, Трамп доручив шукати людей, що підходять на цю посаду. Джерела WSJ стверджують, що офіційні особи Білого дому і союзники діючого президента також наполягають на призначенні спецпрокурора.

У листопаді сенатори США завершили розслідування, за підсумками якого вважають, що син кандидата у президенти Джо Байдена Хантер Байден під час роботи в українській компанії Burisma здійснював сумнівні транзакції на мільйони доларів. У звіті також стверджується, що Хантер Байден отримав переказ у розмірі 3,5 млн доларів від Єлени Батуріної, вдови колишнього мера Москви. 10 грудня стало відомо, що Хантер Байден є фігурантом розслідування Міністерства юстиції, що почався ще в 2018 році. Байдена-молодшого перевіряють на предмет податкових махінацій. Зокрема, мова може йти про угоди з Китаєм.