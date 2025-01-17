Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
Букмекери зробили прогноз, чи зможе Трамп завершити війну в Україні за 90 днів
фото: Associated Press

Два місяці тому букмекери оцінювали шанси на завершення війни до 20 квітня 2025 року майже у 50%

Ймовірність того, що новообраний президент США Дональд Трамп завершить війну в Україні протягом перших 90 днів після своєї інавгурації, становить 34%. Про це стало відомо із даних платформи Polymarket.

Зауважимо, що ще два місяці тому букмекери оцінювали шанси на завершення війни протягом цього періоду майже у 50%. Станом на 1 січня аналітики визначали ймовірність такого сценарію на рівні 40%.

Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів фото 1
скріншот

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні протягом 24 годин, навіть до офіційного вступу на посаду.

Згодом міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх попередніх заяв про те, що зможе завершити війну між Росією та Україною за один день. Замість цього він зміщує терміни до Великодня.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США президент Україна війна перемога букмекери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Смерть Девіда Лінча, угода про 100-річне партнерство з Британією. Головне за 16 січня
Смерть Девіда Лінча, угода про 100-річне партнерство з Британією. Головне за 16 січня
Вчора, 21:07
Росіяни нещодавно просунулися в районі «українського плацдарму» в Курській області
Росіяни мають успіхи на Курщині та в Торецьку: карти ISW
9 сiчня, 06:24
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог
МЗС України підтвердило перенесення візиту спецпредставника Трампа
7 сiчня, 12:28
Росіяни захопили Іванівку та село Шевченко
Окупанти активізувалися на Харківщині – DeepState
7 сiчня, 06:45
Із 257 багатоквартирних будинків, які є в на території Куп'янської громади, не лишилося жодного вцілілого
Лінія фронту вже проходить за 2 км від Куп’янська: на лівобережжі ситуація критична
5 сiчня, 10:37
Поліція працює на місці інциденту
Поліція ліквідувала водія автівки, яка в'їхала у натовп у Новому Орлеані
1 сiчня, 15:53
Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, зокрема чотири жінки та двоє чоловіків, усі були госпіталізовані
Обстріл Нікополя, рекордна застава для одеського ексвійськкома. Головне за 26 грудня
26 грудня, 2024, 21:00
McDonald's та франчайзі KFC є найдохіднішими ресторанними мережами країни
Названо десятку найдохідніших ресторанних мереж країни
23 грудня, 2024, 15:11
На засіданні було 76 сенаторів, з них 70 проголосували за, ще четверо утрималися
Чеський сенат визнав депортацію кримських татар геноцидом
18 грудня, 2024, 20:11

Політика

Нетаньягу підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Нетаньягу підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
Чого чекати від президента Трампа у його перший робочий день: прогноз
Чому Трамп має першим подзвонити Путіну? Позиція Кремля
Чому Трамп має першим подзвонити Путіну? Позиція Кремля
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори
НАТО вперше підняло норвезькі F-35 під час масованої атаки по Україні
НАТО вперше підняло норвезькі F-35 під час масованої атаки по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
74K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6813
Росіяни заявляють, що прорвали кордон на Сумщині: реакція прикордонного загону
6333
«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»

Новини

Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Карта бойових дій в Україні станом на 17 січня 2025 року
Сьогодні, 00:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua