Чи завершить Трамп війну в Україні до 20 квітня: прогноз букмекерів

Букмекери зробили прогноз, чи зможе Трамп завершити війну в Україні за 90 днів

Два місяці тому букмекери оцінювали шанси на завершення війни до 20 квітня 2025 року майже у 50%

Ймовірність того, що новообраний президент США Дональд Трамп завершить війну в Україні протягом перших 90 днів після своєї інавгурації, становить 34%. Про це стало відомо із даних платформи Polymarket.

Зауважимо, що ще два місяці тому букмекери оцінювали шанси на завершення війни протягом цього періоду майже у 50%. Станом на 1 січня аналітики визначали ймовірність такого сценарію на рівні 40%.

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Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні протягом 24 годин, навіть до офіційного вступу на посаду.

Згодом міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх попередніх заяв про те, що зможе завершити війну між Росією та Україною за один день. Замість цього він зміщує терміни до Великодня.