Трамп вважає дії США в Україні безглуздими, – Washington Post



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Президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп

Американський лідер відмовляється встановити конкретну дату зустрічі у Вашингтоні із президентом України

Президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп вважає дії США в Україні безглуздими.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерело в адміністрації президента.

Співрозмовник видання стверджує, що не раз обговорював цю ситуацію із Трампом, який заявив, що «дії США в Україні безглузді, і тільки дратують РФ».

«Позиція президента по суті полягає в тому, що нам необхідно визнати той факт, що Росія повинна бути нашим другом, і кого взагалі хвилює Україна», – зазначило джерело у Білому домі.

У статті WP йдеться про те, що американський лідер відмовляється встановити конкретну дату зустрічі у Вашингтоні із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому помічники Трампа хочуть, щоб ці переговори все ж таки відбулися.

Видання пов’язує це з вимогою Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані провести в Україні провадження, пов’язані з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом і його сином.

Колишній мер Нью-Йорка Джуліані розповів виданню, що протягом 2019 року провів 5 зустрічей із помічником українського лідера Андрієм Єрмаком. При цьому він діяв як адвокат президента та не інформував посольство США в Києві про такого роду контакти.

Джуліані, зокрема, вимагав поновити розслідування діяльності української газової компанії, пов’язаної із сином Байдена. Він також просив Київ розібратися в тому, чи мала місце змова української влади у 2016 році з Демократичною партією США з метою публікації компромату про колишнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Натомість колишній мер обіцяв, що Трамп відновить заблоковану на той момент американську військову допомогу Україні в розмірі 250 млн доларів, а також проведе зустріч із Зеленським у Білому домі.

За словами адвоката, українська сторона пообіцяла розібратися з поставленими перед нею завданнями. Видання у зв’язку із цим нагадало, що американська влада відновила всю військову допомогу Україні як по лінії Держдепартаменту, так і по лінії Пентагону, а також повідомила про проведення зустрічі Трампа і Зеленського, але поки тільки на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що колишній віцепрезидент США Джо Байден закликав Дональда Трампа негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вперше зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку 25 вересня.