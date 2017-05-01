Трамп заявив, що готовий поговорити із Кім Чен Ином

Президент США готовий до переговорів із лідером КНДР, однак «за певних передумов»

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність поговорити телефоном з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє Reuters. Американський президент готовий до переговорів, однак «за певних передумов». «Абсолютно, я би це зробив. У мене з цим взагалі немає проблем», — заявив Трамп. Він також додав, що



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Президент США готовий до переговорів із лідером КНДР, однак «за певних передумов»

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність поговорити телефоном з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє Reuters.

Американський президент готовий до переговорів, однак «за певних передумов».

«Абсолютно, я би це зробив. У мене з цим взагалі немає проблем», — заявив Трамп.

Він також додав, що сподівається на позитивний результат перемовин КНДР та Південною Кореї. При цьому Трамп сказав, що їхня згода контактувати — це результат тиску США.

«Подивіться, просто зараз вони говоритимуть про Олімпіаду. Це початок, це великий старт. Якщо б я не брав участі, то зараз вони взагалі б не говорили», — заявив він.

Раніше цього тижня КНДР та Південна Корея домовилися про офіційні переговори уперше за понад два роки. Це сталося після того, як Вашингтон та Сеул відстрочили свої військові навчання, що покликані стримувати ядерну програму КНДР.

Джерело: Громадське