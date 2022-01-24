Ціна на газ в Європі різко підскочила на 20%

Загальне зростання вартості газу на торгах в Європі з початку дня складає 19,4%

Сьогодні ціна газу в Європі перевищила $1100

Вартість газу на торгах в Європі підскочила з початку торгового дня майже на 20%. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Вартість газових ф'ючерсів на хабі TTF в Нідерландах зараз становить $1102 за тисячу кубометрів, або €94,3 за МВт-год. Таке зростання ціна на пальне демонструє вперше з 27 грудня минулого року.

Загальне зростання вартості газу з початку дня складає 19,4%. Зазначимо, що тиждень тому ціна на газ у Європі впала нижче за $900 за тисячу кубометрів.

Як відомо, запаси газу в Україні стрімко зменшуються.

Напередодні Єврокомісія назвала одну з причин високих цін на газ. Нагадаємо, парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання.

Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

Минулого тижня в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива. Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

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