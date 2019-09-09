Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії



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Патрулювання в зоні безпеки на півночі Сирії

Спільні патрулювання триватимуть з повітря та суші

Підрозділи збройних сил Туреччини та США провели перше спільне патрулювання в зоні безпеки на півночі Сирії.

Про це інформує міністерство національної оборони Туреччини.

«Відповідно до встановленого графіка, перше спільне наземне патрулювання за участю військовослужбовців збройних сил Туреччини та США, наземних транспортних засобів, вертольотів та БПЛА розпочалося сьогодні о 09:17 на півдні Акчакале (район турецької провінції Шанлиурфа на кордоні з Сирією – ред.) на сирійській стороні, а закінчилося о 12:51, як було заплановано», - вказано у заяві.

Міноборони також повідомляє, що створення безпечної зони триває відповідно до домовленостей, досягнутих з делегацією США 5-7 серпня поточного року, так само як і триватимуть спільні патрулювання.

«Спільні патрулювання з повітря та суші триватимуть у найближчі дні з метою нагляду за діяльністю, пов’язаною зі створенням зони безпеки», - додали у повідомленні.

До слова, 26 серпня, у північно-західній провінції Ідліб в Сирії дев’ять мирних мешканців загинули і ще 20 осіб отримали поранення через нічні авіаудари військ Башара Асада і його російських союзників.

Джерело: Укрінформ