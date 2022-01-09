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    В України є два шляхи вирішення ситуації – Блінкен

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    Якщо Росія відновить агресії, її чекають &laquo;серйозні наслідки&raquo; - В України є два шляхи вирішення ситуації – Блінкен
    Якщо Росія відновить агресії, її чекають «серйозні наслідки»
    фото з відкритих джерел

    США насамперед пропонують діалог і дипломатію для вирішення розбіжностей із РФ

    Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України. За його словами, це діалог для вирішення розбіжностей або конфронтація з серйозними наслідками для Росії. Про це йдеться у Twitter Блінкена.

    «В України є два шляхи: діалог і дипломатія для вирішення розбіжностей і запобігання конфронтації», – написав держсекретар.

    В якості другого шляху вирішення ситуації Блінкен назвав конфронтацію, з серйозними наслідками для Росії, якщо вона відновить агресію щодо України.

    Також держсекретар США назвав головне прагнення Путіна: Росія у геополітичному плані має намір відновити порядок, який спостерігався за часів Радянського Союзу.

    Нагадаємо, у швейцарській Женеві сьогодні відбудеться перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки США та Росії.

    Як стало відомо, США готують жорсткі експортні обмеження проти Росії – ЗМІ.

    Напередодні Пентагон заявив, що не скорочуватиме чисельність військ у Європі.

    Раніше Блінкен заявив, що Росія може створити провокацію, щоб напасти на Україну.

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    Теги: Росія дипломатія США Ентоні Блінкен
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    В України є два шляхи вирішення ситуації – Блінкен