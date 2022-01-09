В України є два шляхи вирішення ситуації – Блінкен

Якщо Росія відновить агресії, її чекають «серйозні наслідки»

США насамперед пропонують діалог і дипломатію для вирішення розбіжностей із РФ

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав два шляхи вирішення ситуації навколо України. За його словами, це діалог для вирішення розбіжностей або конфронтація з серйозними наслідками для Росії. Про це йдеться у Twitter Блінкена.

«В України є два шляхи: діалог і дипломатія для вирішення розбіжностей і запобігання конфронтації», – написав держсекретар.

В якості другого шляху вирішення ситуації Блінкен назвав конфронтацію, з серйозними наслідками для Росії, якщо вона відновить агресію щодо України.

Також держсекретар США назвав головне прагнення Путіна: Росія у геополітичному плані має намір відновити порядок, який спостерігався за часів Радянського Союзу.

Нагадаємо, у швейцарській Женеві сьогодні відбудеться перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки США та Росії.

Як стало відомо, США готують жорсткі експортні обмеження проти Росії – ЗМІ.

Напередодні Пентагон заявив, що не скорочуватиме чисельність військ у Європі.

Раніше Блінкен заявив, що Росія може створити провокацію, щоб напасти на Україну.

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