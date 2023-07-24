Туреччина збільшує виробництво гелікоптерів – ЗМІ

Туреччина має намір виготовити загалом 109 гелікоптерів

Туреччина нарощує виробництво серійне виробництво гелікоптерів Sikorsky S70 Black Hawk під назвою Т70. Вже створено п'ять таких вертольотів, а серійне виробництво триває. Про це інформує SavunmaSanayist.

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Раніше Туреччина отримала 10-річну ліцензію від США на виробництво гелікоптерів Т70, але строк її дії наближається до кінця. Влада Анкари звернулася до США з проханням продовжити термін дії цієї ліцензії.

У разі схвалення цього питання в Конгресі США Туреччина має намір виготовити загалом 109 гелікоптерів.

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Туреччина доставила в Грецію для тушіння лісових пожеж гелікоптери, які були виготовлені власними силами під ліцензією від США.

Підкреслюється, що гелікоптери Т70 виготовляються на турецьких аерокосмічних потужностях та вже успішно надійшли сухопутним військам, лісовому господарству, поліції, ВПС та силам спеціального призначення. Проєкт передбачає завершення виробництва 38 вертольотів цієї моделі до 2024 року.

Через лісові пожежі, що охопили Грецію, Туреччина вислала оперативну групу, яка складається з двох пожежних літаків та одного гелікоптера Т70. Цей гелікоптер входить до складу головного управління лісового господарства Туреччини та здійснив свій перший виліт за межі країни у зв'язку з цією місією.

Раніше повідомлялося, що нові зенітні ракетні комплекси для самохідних установок Gepard, які відіграють ключову роль у знищенні російських дронів, незабаром будуть передані передовим частинам Збройних Сил України.