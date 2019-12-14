Туреччина і Росія домовилися про спільне виробництво ракет



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Ракетний комплекс С-400

Наразі Туреччина веде переговори про закупівлю у Росії другого комплексу системи протиракетної оборони С-400

Туреччина та Росія близькі до укладання угоди про спільне виробництво ракет.

Про це заявив голова управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, повідомляє Daily Sabah.

«Ми підпишемо угоду після узгодження остаточних деталей щодо спільного виробництва деяких деталей у Туреччині та обміну технологіями», - сказав Демір.

Наразі Туреччина веде переговори про закупівлю у Росії другого комплексу системи протиракетної оборони С-400, але вимагає для нової угоди спільне виробництво та передачу технологій.

До слова, у мережі з'явилося відео враження цілі російською ракетою «Калібр».

Як повідомлялось, українські військові заявили про намір збивати російські безпілотники, які залітатимуть з боку анексованого Криму, зенітно-ракетними комплексами Бук-М1.

Нагадаємо, нещодавно Україна завершила розробку крилатої ракети Нептун. На наступному етапі випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети.