Візит прем'єра Індії в Україну: Офіс президента назвав дату

Під час свого візиту Моді проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїде в Україну 23 серпня, у День Державного прапора України. Про це повідомляє Офіс президента.

«Це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, під час візиту відбудуться переговори Моді з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких вони обговорять «питання двосторонньої і багатосторонньої співпраці».

Також очікується підписання низки документів між Україною й Індією. Про які саме документи йдеться наразі невідомо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну. Цю інформацію підтвердило міністерство закордонних справ Індії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Польщу та Україну в період з 21 по 23 серпня.

Зазначимо, 14 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрічався з Нарендрою Моді на полях саміту «Групи семи» (G7) в Італії. Тоді лідери обговорили розвиток двосторонніх відносин і розширення торгівлі, зокрема, в контексті функціонування чорноморського експортного коридору.

Вже 9 липня Нарендра Моді відвідав Москву, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час цієї зустрічі Моді закликав до припинення війни в Україні «дипломатичним шляхом». У відповідь на цей візит Володимир Зеленський висловив своє розчарування через соцмережу X.

«Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях – бачити, як лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві в такий день»,– маючи на увазі ракетний обстріл України, що стався 8 липня.

Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука для обговорення слів президента Зеленського щодо прем'єр-міністра Моді після його візиту до Росії. «Неформальну зустріч» було організовано у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Там російський диктатор «засипав» індійського правителя компліментами.

До слова, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не бажає бути посередником у припиненні російського вторгнення на територію України. Однак Нью-Делі погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.