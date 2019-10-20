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    У світі

    Туск очікує від прем'єра Британії листа щодо відтермінування Brexit

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    Президент Європейської ради Дональд Туск - Туск очікує від прем'єра Британії листа щодо відтермінування Brexit
    Президент Європейської ради Дональд Туск

    Немає гарантій того, що європейські лідери погодяться на відстрочку

    Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон повідомив голові Європейської ради Дональду Туску про те, що до кінця суботи, 19 жовтня, направить лист із проханням перенести дату Brexit.

    Про це повідомляє Evening Standard.

    «Очікую листа. Тільки що переговорив із Джонсоном про голосування в Палаті громад», - заявив Туск.

    У той же час, видання відзначає, що немає гарантій того, що європейські лідери погодяться на відстрочку.

    Перед цим Єврокомісія закликала Британію повідомити про подальші плани щодо Brexit.

    Як відомо, 19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

    Британія та Європейський Союз домовилися про «велику» нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути «жорсткого» кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.

    ЄС Brexit політика Велика Британія Дональд Туск Боріс Джонсон
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