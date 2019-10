Туск очікує від прем'єра Британії листа щодо відтермінування Brexit

Немає гарантій того, що європейські лідери погодяться на відстрочку

Прем'єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон повідомив голові Європейської ради Дональду Туску про те, що до кінця суботи, 19 жовтня, направить лист із проханням перенести дату Brexit.

Про це повідомляє Evening Standard.

«Очікую листа. Тільки що переговорив із Джонсоном про голосування в Палаті громад», - заявив Туск.

