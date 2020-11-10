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    У світі

    У 2021 році McDonald's почне продавати альтернативне м'ясо

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    Раніше компанія експериментувала з використанням штучного м'яса у Канаді - У 2021 році McDonald's почне продавати альтернативне м'ясо
    Раніше компанія експериментувала з використанням штучного м'яса у Канаді

    Тепер McDonald's буде самостійно виробляти веганські котлети для своїх бургерів

    Мережа фаст-фуду McDonald's оголосила, що у 2021 році представить серію McPlant – альтернативні бургери та сніданки з рослинного м'яса. Про це повідомляє BBC.

    У 2019 році McDonald's співпрацював із виробником м'яса на рослинній основі Beyond Meat для того, щоб запустити бургери зі штучним м'ясом у Канаді. Тоді у виробники зросла вартість акцій, натомість зараз, після оголошення McDonald's акції Beyond Meat. Мережа фаст-фудів не заявила, хто постачатиме рослинне м'ясо для нових бургерів. Але Beyond Meat заявили, що вони беруть у цьому участь.

    Перехід до рослинного м'яса пояснюють занепокоєнням через вплив звичайного м'яса на здоров'я, навколишнє середовище та добробут тварин. McDonald's відносно пізно починає додавати у своє меню веганські страви. Burger King вже понад рік продає веганський Impossible Burger. Приблизно 70% усіх продажів McDonald's складають такі продукти як «Біг Мак», «McNuggets» та картопля фрі.

    Нагадаємо, що ВООЗ рекомендувала дієту під час пандемії Covid-19.

    До слова, українські розробники запустили виробництво рослинного м'яса.

    продукти
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