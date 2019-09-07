У Берліні тривають річні збори Світового конгресу українців



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Представники українських громад за кордоном кожного року з’їжджаються на збори з усіх куточків світу

У німецькій столиці в п’ятницю розпочали роботу річні загальні збори Світового конгресу українців, які вперше в історії проходять в Німеччині.

«Українська діаспора була та залишатиметься важливим партнером України на шляху до її успіхів», – заявив, відкриваючи збори президент СКУ Павло Ґрод, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що протягом останніх кількох десятиліть СКУ та його складові організації мали вирішальне значення в тому, щоби світове співтовариство усвідомило, що Україна боролася за незалежність, що зараз вона захищає себе від агресії Росії.

Представники українських громад за кордоном кожного року з’їжджаються на збори з усіх куточків світу.

Цього року зібралося, за словами Ґрода,приблизно 100 делегатів з 20 країн, які представляють усі континенти світу.

Протягом трьох днів учасники зборів опрацюють план дій на 6 круглих столах.

Нагадаємо, генпрокуратура Росії визнали небезпечним Світовий конгрес українців.