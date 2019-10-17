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    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)

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    Вогонь серйозно пошкодив тролейбус - У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)
    Вогонь серйозно пошкодив тролейбус
    Фото: Київ оперативний

    Водію не вдалося самотужки загасити вогонь

    Сьогодні, 17 жовтня, близько 15:00 у Києві прямо на ходу спалахнув тролейбус, який курсує по маршруту №28 (просп. Свободи – станція метро «Лук'янівська»).

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, на момент загорання у салоні було близько 40 пасажирів.

    Водій вибіг та намагався самостійно загасити полум'я, трохи згодом до нього приєдналися і водії автомобілів, які проїздили повз.

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    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)
    У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами (фото, відео)

    Самотужки ліквідувати займання не вдалося, а тому на місце приїхали бійці пожежної охорони ДСНС.

    Жертв та потерпілих немає.

    Причини пожежі встановлюються.

    пожежа Київ громадський транспорт ДСНС рятувальники
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