Чи є ще у окупантів сили на наступ? Ситуація на фронті

Найтяжчі бої тривають переважно за панівні висоти навколо самого Бахмуту

Огляд за підсумками 5 вересня 2023 року по фронту та по війні вцілому

Південь

Південь загалом – станом на ранок офіційні джерела говорили про успіхи наших військ в напрямку Новопрокопівки, водночас неофіційні джерела сигналізують про успіхи наших захисників у напрямку на Вербове.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тут насправді одне одного не виключало, наші війська можуть проривати ворожі укріпрайони в кількох напрямках одночасно, але просто рівень підтверджених успіхів на різних точках боїв може поки що відрізнятись. А так загалом методичне прогризання рашистських укріплень «лінії Суровікіна» триває успішно, хоча офіційні військові спікери уже закликають утриматись від оцінок, що зараз прорив оборони ворога стане простішим.

Бахмут

По Бахмутському напрямку – якщо уважно читати зведення Генштабу крізь рядки, то звідти випливає, що зараз є два основні вектори наступальних зусиль наших військ біля Бахмуту – вибити окупантів із самої Кліщіївки, і заодно обійти цей вузол оборони рашистів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але вцілому ситуація в чомусь подібна, як і зараз на Півдні. Найтяжчі бої тривають переважно за панівні висоти навколо самого Бахмуту, наскладнішим завданням є вибити ворога з його укріплень та подолати щільні мінні поля.

Але можливо скоро прийде той момент, коли ми почуємо і про офіційні повідомлення щодо звільнених населених пунктів.

Куп’янськ

Куп’янський та Лиманський напрямки – станом на ранок ситуація виглядала так, що наступальні зусилля російських окупантів були зосереджені саме на точках біля Новоєгорівки та Білогорівки в Луганській області.

Тобто незважаючи на достатньо велику накопичену масу військ, росіянам не вистачало ресурсів для проведення масштабних дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас, ближче до вечора Міноборони заявило про намір рашистів поновити тут наступ, використовуючи кадрові десантно-штурмові підрозділи армії РФ.

У стороннього спостерігача може скластись враження, що росіяни свої десантні підрозділи для війни проти України збільшують ледь чи не методом брунькування. Але воно насправді плюс-мінус так і виходить.

Російські загарбники заявляли про намір розгорнути десантні дивізії на базі уже існуючих бригад. І як тут припускають самі рашисти, для нарощення такого кадрового складу можуть використати просто мобілізаційні «стрілецькі полки», які однак діятимуть за підтримки новостворених кадрових артилерійських підрозділів із гаубицями Мста-Б калібру 152 мм та інших радянських артсистем.

Що з цього масиву ворожих військ і в якій кількості таки справді опиниться на Куп’янському та Лиманському напрямку – поки сказати складно. Тому будемо особливо уважно стежити далі за ситуацією.