Популярний італійський острів потерпає від лісових пожеж: сотні людей евакуйовані

Жінка та літній чоловік загинули, рятуючись від вогню

У суботу на італійському острові Сицилія двоє людей загинули, сотні були евакуйовані внаслідок масштабних лісових пожеж Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

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За повідомленнями сицилійських медіа, жінка та літній чоловік загинули, рятуючись від вогню.

Близько 700 осіб були евакуйовані з готелю поблизу міста Чефалу в п'ятницю. Після зменшення загрози, люди повернулися до готелю.

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Наразі причини спалаху лісових пожеж на італійському острові залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня, у Греції, де з кінця липня вирують лісові пожежі, було знайдено обгорілі тіла 18 осіб.

Також на іспанському острові Тенеріфе не вщухали лісові пожежі. З острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 міст.

Пожежа спалахнула 16 серпня в гірському національному парку навколо вулкана Тейде - найвищої вершини Іспанії - на тлі спекотної та сухої погоди.

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Нагадаємо, що південну Європу накрила рекордна спека. В Іспанії, Італії та Греції подекуди температура піднімалася вище +40 градусів.