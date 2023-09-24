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Популярний італійський острів потерпає від лісових пожеж: сотні людей евакуйовані

Діана Гасюк
glavcom.ua
Популярний італійський острів потерпає від лісових пожеж: сотні людей евакуйовані
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жінка та літній чоловік загинули, рятуючись від вогню

У суботу на італійському острові Сицилія двоє людей загинули, сотні були евакуйовані внаслідок масштабних лісових пожеж Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на місцеві ЗМІ.

За повідомленнями сицилійських медіа, жінка та літній чоловік загинули, рятуючись від вогню.

Близько 700 осіб були евакуйовані з готелю поблизу міста Чефалу в п'ятницю. Після зменшення загрози, люди повернулися до готелю.

Наразі причини спалаху лісових пожеж на італійському острові залишаються невідомими.

Раніше повідомлялося, що 22 серпня, у Греції, де з кінця липня вирують лісові пожежі, було знайдено обгорілі тіла 18 осіб

Також на іспанському острові Тенеріфе не вщухали лісові пожежі. З острова евакуювали понад 26 тисяч людей з 11 міст. 

Пожежа спалахнула 16 серпня в гірському національному парку навколо вулкана Тейде - найвищої вершини Іспанії - на тлі спекотної та сухої погоди.

Нагадаємо, що південну Європу накрила рекордна спека. В Іспанії, Італії та Греції подекуди температура піднімалася вище +40 градусів.

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Теги: пожежа Італія спека жінка чоловік

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