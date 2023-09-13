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Росіяни заявили про атаку безпілотника по хімзаводу біля Москви, але є цікава деталь

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни заявили про атаку безпілотника по хімзаводу біля Москви, але є цікава деталь
Редкінський дослідний завод є одним з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії
фото з відкритих джерел

Унаслідок вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну

Дрон-камікадзе атакував територію Редкінського хімічного заводу у Тверській області РФ, неподалік від Москви. Про це повідомляє російське видання Baza.

За попередніми даними приблизно о 4 ранку невідомий БПЛА впав на території складу, який у заводу орендує компанія «Спецнефтьпродукт». Унаслідок вибуху було пошкоджено одну порожню цистерну, а також розбито вікна найближчої будівлі на території заводу. Постраждалих немає.

Редкінський хімічний завод на карті
Редкінський хімічний завод на карті
фото: скрін

Факт атаки безпілотника підтвердив місцевий губернатор Ігор Руденя. Традиційно повідомляється, що дрон був успішно збитий, хоч і впав на території стратегічного підприємства, де пошкодив цистерну, яка нібито випадково опинилася порожньою.

Слід зазначити, що Редкінський хімзавод є одним з найстаріших підприємств хімічної промисловості в Росії. Там виробляють хімічну продукцію для потреб авіаційної та космічної промисловості.

Заувадимо, уночі 5 вересня Москву та Тверську область атакували безпілотники. Один із дронів намагався вдарити по Редкінському дослідному заводі. Росіяни його перехопили, він впав поблизу складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув. Вночі 13 вересня відбулася повторна атака БПЛА на завод.

Раніше повідомлялося, що у Брянську невідомий БПЛА упав на завод мікроелектроніки (відео).

Теги: безпілотник росія завод

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