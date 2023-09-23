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Росіяни планують диверсії у двох регіонах України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни планують диверсії у двох регіонах України
Росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України
фото з відкритих джерел

Окупанти відправили диверсантів у прикордонні області

Росіяни знову намагаються проводити диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями України. Про це інформує Центр національного спротиву.

Так, у район російського міста Грайворона, що в Білгородській області, прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення  ГУ ГШ ЗС РФ. Їх задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України, повідомляє Центр нацспротиву.

«Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому «іспит складуть» не всі», – сказано у  повідомленні.

Раніше генерал розповів, як ЗСУ протидіють російським диверсантам на півночі.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 серпня російські диверсійно-розвідувальні групи намагалася проникнути через Новгород-Сіверську територіальну громаду, що на Чернігівщині.

Триває 577-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

 

Теги: росіяни

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