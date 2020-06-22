У Білому домі спростували те, що Трамп просив Китай допомогти з переобранням



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У Білому домі спростували те, що Трамп просив Китай допомогти з переобранням

Жоден із американських президентів не ставився до Китаю більш жорстко, ніж Трамп, зазначили у Білому домі

Глава ради з торгівлі при Білому домі Пітер Наварро назвав «фантазіями Джона Болтона» інформацію про те, що президент США Дональд Трамп просив у глави Китаю Сі Цзіньпіна допомогти з переобранням на другий термін.

Про це повідомляє CNN.

«Що б Болтон не говорив щодо Китаю, це просто нерозумно, тому що жоден із американських президентів не ставився до Китаю більш жорстко, ніж нинішній», - заявив Наварро.

Нагадаємо, в книзі колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона йдеться про те, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президент США Дональд Трамп просив у китайської влади допомогти з переобранням на другий термін.

«Трамп сказав, що демократи дійсно вороже ставляться до Китаю. Потім Трамп несподівано перевів розмову на найближчі американські президентські вибори. Він згадав про великі економічні можливості КНР і закликав Сі Цзіньпіна забезпечити йому перемогу», - йдеться в книзі.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.