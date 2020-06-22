  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Білому домі спростували те, що Трамп просив Китай допомогти з переобранням

    • Розсилка
    У Білому домі спростували те, що Трамп просив Китай допомогти з переобранням - У Білому домі спростували те, що Трамп просив Китай допомогти з переобранням
    У Білому домі спростували те, що Трамп просив Китай допомогти з переобранням

    Жоден із американських президентів не ставився до Китаю більш жорстко, ніж Трамп, зазначили у Білому домі

    Глава ради з торгівлі при Білому домі Пітер Наварро назвав «фантазіями Джона Болтона» інформацію про те, що президент США Дональд Трамп просив у глави Китаю Сі Цзіньпіна допомогти з переобранням на другий термін.

    Про це повідомляє CNN.

    «Що б Болтон не говорив щодо Китаю, це просто нерозумно, тому що жоден із американських президентів не ставився до Китаю більш жорстко, ніж нинішній», - заявив Наварро.

    Нагадаємо, в книзі колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона йдеться про те, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президент США Дональд Трамп просив у китайської влади допомогти з переобранням на другий термін.

    «Трамп сказав, що демократи дійсно вороже ставляться до Китаю. Потім Трамп несподівано перевів розмову на найближчі американські президентські вибори. Він згадав про великі економічні можливості КНР і закликав Сі Цзіньпіна забезпечити йому перемогу», - йдеться в книзі.

    Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

    Нагадаємо, у рукописі ще неопублікованої книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

    За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.

    США вибори книги Китай Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ