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    У Білорусі отримали тюремні терміни довірені особи Тихановської

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    Юрій Власов, Дмитро Івашков, Олександр Шабалін і Тетяна Каневська отримали реальні терміни - У Білорусі отримали тюремні терміни довірені особи Тихановської
    Юрій Власов, Дмитро Івашков, Олександр Шабалін і Тетяна Каневська отримали реальні терміни
    Фото: gp.by

    Суддя дав обвинуваченим стільки, скільки вимагав прокурор

    У Гомелі суд ухвалив вирок у справі довірених осіб екскандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської. Про це повідомляє не зареєстрований у республіці правозахисний центр «Весна».

    «Суддя дав усім рівно стільки, скільки вимагав прокурор», - наголосили правозахисники.

    Так, Юрій Власов отримав 6 років і шість місяців колонії посиленого режиму, Дмитро Івашков і Олександра Шабалін – по 6 років колонії посиленого режиму, Тетяна Каневська - 6 років колонії загального режиму.

    У своїх виступах адвокати зазначили, що конкретних доказів вини їхніх клієнтів немає, обвинувачення ґрунтувалося на домислах, загальних фразах та відео, яке лише показало, що 5 серпня довірені особи були на зустрічі зі Світланою Тихановською та обговорювали різні варіанти щодо 9 серпня і після виборів.

    Як повідомлялося, 12 квітня в Гомелі почали розглядати кримінальну справу стосовно чотирьох довірених осіб Тихановської. Їх обвинувачували за низкою статей Кримінального кодексу, серед яких «приготування до масових заворушень» і «приготування до захоплення будівель і споруд». Ці обставини стали відомі під час розслідування справи Сергія Тихановського й виділені в окреме провадження.

    Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка, якого згодом затримали. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська набрала трохи більше ніж 10% голосів виборців, посівши друге місце.

    Низка країн ЄС визнають Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Теги: Білорусь вирок Світлана Тихановська
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