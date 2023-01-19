У Білорусі спалахнув російський винищувач МіГ-31К: деталі

Вибух був настільки потужним, що в будинках затремтіли вікна

Сьогодні,19 січня, у Білорусі пролунав потужний вибух. Як повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», вибух був пов'язаний із загорянням двигуна російського винищувача МіГ-31К, який окупанти підняли у повітря.

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За словами очевидців, у небі над Молодечненським районом (Мінська область) чули сильний вибух. Він був настільки потужним, що в будинках затремтіли вікна.

Однак, за даними моніторингової групи, йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.

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Як повідомляє «Гаюн», о 10:59 за київським часом над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) стався спалах одного з двох двигунів, який супроводжувався звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна після займання. .

Внаслідок інциденту винищувач був вимушений екстрено завершити політ та повернутися на аеродром «Мачулищі».

До відома, цей самий винищувач вже горів 25 грудня. За попередньою інформацією, внаслідок загоряння сталося пошкодження двигуна

Нагадаємо, в Україні 19 січня була оголошена масштабна повітряна тривога. Із самого ранку в Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності. Зокрема о 09:58 в Мачулищі було зафіксовано зліт ДРЛВ А-50У з номером RF-50608. А в 10:07 Мачулищі – зліт другого МиГ-31К з номером RF-92445.