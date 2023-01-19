Масштабна повітряна тривога: у Білорусі злетіла ворожа авіація

У Білорусі оголосили початок другого етапу спільного льотно-тактичного навчання з Росією

В Україні 19 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Із самого ранку в Білорусі зафіксовано збільшення авіаактивності. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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Зокрема о 09:58 в Мачулищі зафіксовано зліт ДРЛВ А-50У з номером RF-50608

10:07 Мачулищі – зліт другого МиГ-31К з номером RF-92445

До відома, міністерство оборони Білорусі оголосило початок другого етапу спільного льотно-тактичного навчання з Росією. Повідомляється, що авіаційні підрозділи розпочали виконання завдань.

За даними «Беларускі Гаюн», над Білоруссю фіксуються польоти гелікоптерів ВКС РФ, також у Барановичах почалися тренувальні польоти винищувачів, а з аеродрому в Мачулищах злетів МіГ-31К ВКС РФ (RF-92215), який може бути носієм ракет Кинжал.

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Нагадаємо, триває 330-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.