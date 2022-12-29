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У Бєлгороді пролунали вибухи

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Бєлгороді пролунали вибухи
Наслідки збиття ракет уточнюються
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За інформацією влади працює ППО

Зранку, 29 грудня, у російському Бєлгороді було чути вибухи. Там спрацювала система ППО. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Інформація про наслідки уточнюється, проте постраждалих немає.

«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», – написав Гладков.

Вибухи на Бєлгородщині останнім часом лунають доволі часто. Так, напередодні внаслідок обстрілу у Шебекіно було порушено електропостачання.

Нагадаємо, російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях.

Також 8 грудня у Бєлгородській області Росії виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт».

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Теги: Бєлгород

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