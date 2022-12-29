У Бєлгороді пролунали вибухи

За інформацією влади працює ППО

Зранку, 29 грудня, у російському Бєлгороді було чути вибухи. Там спрацювала система ППО. Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

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Інформація про наслідки уточнюється, проте постраждалих немає.

«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели», – написав Гладков.

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Вибухи на Бєлгородщині останнім часом лунають доволі часто. Так, напередодні внаслідок обстрілу у Шебекіно було порушено електропостачання.

Нагадаємо, російський Бєлгород у неділю, 18 грудня, здригнувся від вибухів. Губернатор області В’ячеслав Гладков заявив про обстріл та роботу ППО, яка призвела до наслідків на землі. Пошкодження виявили у чотирьох багатоповерхівках та приватному секторі Бєлгорода – за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях.

Також 8 грудня у Бєлгородській області Росії виникла сильна пожежа, місцеві мешканці повідомляють про «приліт».