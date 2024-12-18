В Європі з'явиться місто, повністю вільне від тютюнового диму

За цигарки у Мілані італійці платитимуть штрафи розміром від 40 до 240 євро

Із 1 січня 2025 року в Мілані буде заборонено палити у всіх громадських місцях, зокрема на відкритому повітрі

У Мілані більше не можна курити цигарки на вулиці. Інакше є ризик отримати дуже великий штраф. Про це пише видання Gazeta.

Перші подібні обмеження було введено у Мілані кілька років тому. Тепер влада йде ще далі. За порушення заборони куріння передбачено штраф. Нові обмеження набудуть чинності у новому році.

Як повідомляє джерело, з 1 січня 2025 року в Мілані буде заборонено палити у всіх громадських місцях, зокрема на відкритому повітрі. Метою місцевої влади є зробити Мілан першим містом, повністю вільним від тютюнового диму.

Куріння заборонять на вулицях, у садах барів та ресторанів, на автобусних та трамвайних зупинках, на цвинтарях, у спортивних центрах, у парках та біля дитячих майданчиків. Дозволять його лише в ізольованих місцях на відстані щонайменше 10 метрів від інших людей.

На тих, хто не дотримується заборон міланської влади, чекає штраф у розмірі від 40 до 240 євро.

До слова, в Україні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев повідомив, що гроші від підвищення акцизів на тютюн після ухвалення законопроєкту 11090 підуть на армію.