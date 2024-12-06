Очільник Генштабу Британії заявив про початок нової ядерної ери

Ентоні Радакін заявив, що Британія та її західні союзники стикаються з «дикими загрозами» з боку альянсу Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї

Світ вступає у нову епоху, що характеризується поширенням ядерних загроз. Про це пише видання The Independent.

Очільник Штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Радакін попередив, що країна на порозі «третьої ядерної ери», в якій їй доведеться протистояти численним загрозам.

Ентоні Радакін заявив, що Британія та її західні союзники стикаються з «дикими загрозами» з боку альянсу Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Після першої фази ядерної ери під час холодної війни та другої ери, визначеної роззброєнням, британський адмірал переконаний, що світ зараз вступає в третю еру, в якій ядерні загрози та ядерні навчання знову стають більш поширеними.

«З боку Росії ми бачили шалені загрози тактичного використання ядерної зброї, широкомасштабні ядерні навчання та імітацію нападів на країни НАТО, спрямовані на те, щоб змусити нас вжити заходів, необхідних для підтримки стабільності», – сказав він.

За словами Радакіна, нова ядерна епоха відрізняється численними дилемами, поширенням ядерних технологій та «майже повною відсутністю архітектур безпеки, які були раніше».

До слова, адміністрація президента Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, але «зробить все, що в її силах», щоб зміцнити позицію України на полі бою та за столом переговорів. Про це радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван. Та й США не планують оснащувати Україну ядерною зброєю.